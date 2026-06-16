Καλαμάτα: Νέος πυρομετεωρολογικός σταθμός στο Ινστιτούτο Ελιάς

Ένας νέο πυρομετεωρολογικό σταθμό τοποθέτησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου - Τμήμα Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας. Σκοπός να ενισχυθεί η παρακολούθηση των μετεωρολογικών συνθηκών που σχετίζονται με την εκδήλωση και συμπεριφορά δασικών και αγροδασικών πυρκαγιών.

Ο σταθμός θα συμβάλει στη συλλογή τοπικών δεδομένων υψηλής αξίας για παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, υγρασία, άνεμο και συνθήκες ξηρότητας της βλάστησης, υποστηρίζοντας την πυρομετεωρολογική πρόγνωση, την έγκαιρη εκτίμηση επικινδυνότητας και καλύτερη κατανόηση των συνθηκών που επηρεάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στη Μεσσηνία.

Παράλληλα, η εγκατάσταση του σταθμού ανοίγει νέες δυνατότητες για την αγροτική έρευνα που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Ελιάς, καθώς τα δεδομένα του θα αξιοποιούνται σε πειραματικές εφαρμογές που σχετίζονται με τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, τη μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής.

Η πρωτοβουλία ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής και των τοπικών κοινοτήτων.