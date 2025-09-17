Καλαμάτα: Διήμερη εκπαίδευση για την εργασιακή συμπερίληψη ανθρώπων με νοητική αναπηρία και αυτισμό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Ιουλίου στην Καλαμάτα στο χώρο του Κέντρου Ημέρας Αυτισμού «Ε.Υ.Τ.Υ.Χ.Ι.Α.», διήμερη εκπαίδευση επαγγελματιών και στελεχών φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, με θέμα την υποστηριζόμενη εργασία και την προώθηση της εργασιακής συμπερίληψης ανθρώπων με νοητική αναπηρία ή και αυτισμό.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «ΦΑΡΑΙτρα Εργασίας» από το Τμήμα Ένταξης στην Εργασία του Eργαστηρίου Eιδικής Aγωγής «Μαργαρίτα», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μεσσηνίας και την Iris Social Inclusion, με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, επαγγελματίες του «Μργαρίτα», παρουσίασαν το καινοτόμο πρόγραμμα «Εργασία Μου», στόχος του οποίου είναι η ταχύρρυθμη εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπων με νοητική αναπηρία ή/και αυτισμό που επιθυμούν να βρουν μια θέση εργασίας στην ανοιχτή αγορά. Έμφαση δόθηκε στην υποστήριξή τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εργασιακή αποκατάσταση, στη σημασία της συνεργασίας με θεσμικούς φορείς καθώς και στην

εκπαίδευση και υποστήριξη εργοδοτών.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η πλατφόρμα «Εργασία Μου» - η πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα εύρεσης εργασίας που φέρνει κοντά εργοδότες και αιτούντες εργασία με νοητική αναπηρία (www.ergasiamou.gr).

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν προβληματισμούς αναφορικά με προκλήσεις και δυσκολίες στην εργασιακή συμπερίληψη, με πολλές από αυτές να προκύπτουν εξαιτίας της μη θεσμοθέτησης της υποστηριζόμενης εργασίας.

Η εκπαίδευση αυτή, αποτελεί το εναρκτήριο βήμα για μια σειρά δράσεων του προγράμματος στη Μεσσηνία, όπως ενημερωτικές ημερίδες, δράσεις Job Shadow σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις, εκπαιδεύσεις εργοδοτών και δημιουργία ενός τοπικού δικτύου για την προώθηση της εργασιακής συμπερίληψης.

Μάλιστα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης», του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σκοπό την ενημέρωση ατόμων, φορέων και επιχειρηματιών, σχετικά με την εργασιακή ένταξη και υποστήριξη εργοδοτών και τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου για την προώθηση της εργασιακής συμπερίληψης.