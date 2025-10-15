Γενικόλογες δηλώσεις Αδωνι στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

“Προχωρούμε σε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της Μεσσηνίας και όχι μόνο”, δήλωσε γενικόλογα για το Νοσοκομείο Καλαμάτας, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, κατά την αιφνίδια επίσκεψή του στο Νοσοκομείο, την περασμένη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός βρέθηκε στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, που φέτος φιλοξενήθηκε στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διοίκηση, τον υπουργό υποδέχθηκαν, μαζί με τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεσσηνίας Νίκος Πεφάνης, η αναπληρώτρια διοικήτρια Δημητρούλα Καλομοίρη, ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Μιχάλης Νικολακέας, η διοικητική διευθύντρια του Νοσοκομείου Γεωργία Λιακέα κι εκπρόσωποι του ιατρικού προσωπικού.

Κατά την επίσκεψη, ο υπουργός περιηγήθηκε στους χώρους του Νοσοκομείου, ενημερώθηκε για τις τρέχουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και τις ανάγκες στελέχωσης, καθώς και για τον προγραμματισμό δράσεων που αφορούν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη Μεσσηνία.

Να αναφερθεί ότι ο κ. Γεωργιάδης είχε επισκεφθεί το Νοσοκομείο ξανά, τον περασμένο Μάιο, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας.

Στο τέλος της επίσκεψης, ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: “Επισκέπτομαι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες το Νοσοκομείο Καλαμάτας, ένα από τα καλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας. Προχωρούμε σε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της Μεσσηνίας και όχι μόνο”.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας Νίκος Πεφάνης ανέφερε: “Η επίσκεψη του υπουργού Υγείας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλει καθημερινά το προσωπικό του νοσοκομείου. Η συνεργασία μας με το υπουργείο και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια είναι διαρκής και αποδοτική, με κοινό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών μας, προς όφελος των πολιτών της Μεσσηνίας”.