Πετράκος: “Αγώνας μαζικός κι ενωτικός για ΕΚΑΒ στην Κορώνη”

Σε δήλωσή του ο κ. Πετράκος σημειώνει:

“Το τελευταίο τραγικό περιστατικό με το θάνατο της γυναίκας στο Χαρακοπιό πριν λίγες ημέρες, επειδή δεν υπάρχει ασθενοφόρο στην Ανατολική Πυλία πρέπει αντί να μας οδηγήσει να παραφράσουμε τη «Δραπετσώνα» και να λέμε «στην Ανατολική Πυλία δεν έχουμε ζωή», να πούμε «Τέρμα πια κοροϊδία να γίνει σήμερα σταθμός ΕΚΑΒ στην Κορώνη». Η κυβέρνηση απέδειξε ότι μας εμπαίζει απροκάλυπτα.

Επειδή όμως δεν πρέπει να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε την πολιτική αναλγησία και τον εμπαιγμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη ούτε να θρηνήσουμε και άλλα θύματα, επειδή δεν υπάρχει ούτε γιατρός ούτε ασθενοφόρο στην περιοχή ο μόνος δρόμος που έχουμε, είναι ο δρόμος του μαζικού και δυναμικού αγώνα.

Όλοι και όλες ενωμένοι να απαιτήσουμε και να οργανώσουμε κινητοποιήσεις με αίτημα. Να υλοποιηθεί επιτέλους ο νόμος (ΦΕΚ1755/2007) για τη δημιουργία Κέντρου Υγείας στην Ανατολική Πυλία. Μέχρι τη δημιουργία του Κ.Υ. απαιτούμε, σήμερα και όχι αύριο να γίνει επιτέλους άμεσα σταθμός ΕΚΑΒ στην Κορώνη ο οποίος να λειτουργεί 12 μήνες τον χρόνο, 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα και φυσικά να λειτουργεί ουσιαστικά το κέντρο εφημερίας στη Λογγά, 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 365 ημέρες τον χρόνο.

Είναι ευθύνη και υποχρέωση των δύο Δήμων Πύλου - Νέστορος και Μεσσήνης και όλων των φορέων της περιοχής να οργανώσουν άμεσα μαζική και δυναμική κινητοποίηση των πολιτών και είναι υποχρέωση των πολιτών να συμμετάσχουν, αλλά και να αποδοκιμάσουν πολιτικά την κυβέρνηση. Μόνο αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν ο κ. Α. Γεωργιάδης και ο κ. Κ. Μητσοτάκης”.