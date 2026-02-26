Ημερίδα για την παχυσαρκία και τον σακχαρώδη διαβήτη διοργανώνουν ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Μεσσηνίας και ο Σύλλογος Διαβητικών Μεσσηνίας στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν” και του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Στο περιθώριο της ημερίδας θα γίνουν δωρεάν μετρήσεις σακχάρου γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και αρτηριακής πίεσης.

Το πρόγραμμα της ενημερωτικής ημερίδας έχει ως εξής:

17.00 – 18.15: Δωρεάν μετρήσεις σακχάρου γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και αρτηριακής πίεσης από εθελοντές του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ.

18.15 - 18.30: Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί

18.30 – 18.35 “Διαβήτης και παχυσαρκία”, από τον αναπληρωτή καθηγητή Παθολογίας ΕΚΠΑ Παναγιώτη Χαλβατσιώτη.

18.35 – 18.55: “Καρδιαγγειακά νοσήματα – Πρόληψη και αντιμετώπιση”, από την διευθύντρια ΕΣΥ, καρδιολογική κλινική Νοσοκομείου Καλαμάτας Σταυρούλα Κοσμοπούλου.

18.55 – 19.15: “Νευροπάθεια και διαβητικό πόδι”, από τον γενικό ιατρό, διευθυντή ΕΣΥ, Διαβητολογικό Ιατρείο & ΜΕΘ Γ. Νοσοκομείου Αναστάσιο Μακρή.

19.15 – 20.15: Συζήτηση με το κοινό.

Συντονιστής του ενημερωτικού προγράμματος θα είναι ο κ. Παναγιώτης Χαλβατσιώτης.