Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Aντιδρά στην κατάργηση Επιτροπών ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας σημειώνει:

“Στο νέο νομοσχέδιο Χατζηδάκη με τον τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» επιχειρείται η κατάργηση 120 Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών ΕΦΚΑ και μάλιστα χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο.

ΟΙ ΤΔΕ είναι συλλογικά όργανα που λειτουργούν στις τοπικές διευθύνσεις του e- ΕΦΚΑ, στις οποίες μετέχουν και εκπρόσωποι φορέων εργαζομένων και εργοδοτών και είναι από τις ελάχιστες επιτροπές που μετέχουν εκπρόσωποι εργαζομένων. Επιτελούν πολύ ουσιαστικό έργο, αφού εξετάζουν πολύ σοβαρές υποθέσεις, όπως προσφυγές για αναγνώριση ενσήμων, χρόνο υπολογισμού σύνταξης, αναρρωτικές άδεις, παροχές ασφαλισμένων με αναπηρία κλπ.

Οι ΤΔΕ δίνουν φωνή στον πολίτη και είναι το τελευταίο στάδιο προστασίας πριν ο πολίτης αναγκαστεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Η κατάργησή τους οδηγεί σε ταλαιπωρία χιλιάδες

ασφαλισμένους και οδηγεί σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, σε ένα κεντρικό, απρόσωπο φορέα που στερεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη.

Πώς θα μπορεί άραγε ο ασφαλισμένος να βρει το δίκιο του; Με τηλεδιάσκεψη; Είναι αυτό κράτος δικαίου; Αυτό δεν θα έχει ως αποτέλεσμα ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Αυτό δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, γιατί καταργείται μία δοκιμασμένη και επιτυχημένη διαδικασία”.

Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας απαιτεί “την άμεση απόσυρση αυτής της διάταξη και μέτρα που θα ενδυναμώνουν την περιφέρεια και τους πολίτες της”.