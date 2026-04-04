Ανακοίνωση χωρίς αναφορά στην κατάρρευση των Παθολογικών Κλινικών: Ενίσχυση προσωπικού βλέπει η διοίκηση του Νοσοκομείου

Μεταξύ των αιτημάτων για νέες προσλήψεις - ενίσχυση προσωπικού που έχει κάνει η διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας προς την 6η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας περιλαμβάνονται αυτά για την προκήρυξη 24 θέσεων ιατρικού προσωπικού στην επικείμενη προκήρυξη του υπουργείου, για την προκήρυξη 3 θέσεων παθολόγων που έχουν κενωθεί λόγω μεταθέσεων και για την πρόσληψη ενός παθολόγου και ενός νεφρολόγου με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Αυτό αναφέρει η διοίκηση του Νοσοκομείου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας σε χθεσινή ανακοίνωσή της με τίτλο “Ενίσχυση, Αναβάθμιση και Στρατηγικός Σχεδιασμός του Νοσοκομείου Καλαμάτας”, προφανώς ως απάντηση στις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες για την κατάρρευση των Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου. Για αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα, όμως, η διοίκηση του Νοσοκομείου δεν κάνει την παραμικρή αναφορά.

Στην ανακοίνωσή της η διοίκηση αναφέρει:

“Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, υλοποιεί παρεμβάσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, εκσυγχρονισμού των υποδομών, αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών.

Παράλληλα, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στη θεσμική συνέχεια, διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση έργων και δράσεων που είχαν ήδη δρομολογηθεί, μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα συνεκτικό, εφαρμόσιμο και μετρήσιμο στρατηγικό σχέδιο, με όφελος για τον πολίτη και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Αναλυτικά, παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές ενέργειες και πρωτοβουλίες της Διοίκησης, από ανάληψης καθηκόντων, ανά ενότητα:

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Νέες προσλήψεις

Ιατρικό προσωπικό: 4 μόνιμοι ιατροί (Νευρολόγος, Καρδιολόγος, Πνευμονολόγος, Οφθαλμίατρος). 4 επικουρικοί ιατροί (Παθολόγος, Ουρολόγος, Οφθαλμίατρος, Καρδιολόγος). 15 ειδικευόμενοι ιατροί.

Νοσηλευτικό προσωπικό: (μόνιμο προσωπικό)4 άτομα ΠΕ Νοσηλευτικής: 5 άτομα ΤΕ Νοσηλευτικής. 2 άτομα ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών.

Λοιπό προσωπικό: 3 άτομα μόνιμο προσωπικό, 24 άτομα μέσω προγράμματος ΔΥΠΑ (διαφόρων ειδικοτήτων).

Αιτήματα για νέες προσλήψεις-ενίσχυση προσωπικού:

Αίτημα προς 6η ΥΠΕ για την προκήρυξη 24 θέσεων ιατρικού προσωπικού στην επικείμενη προκήρυξη του υπουργείου Υγείας. Αίτημα άμεσης προκήρυξης τριών θέσεων παθολόγων που έχουν κενωθεί λόγω μεταθέσεων. Αίτημα προς το υπουργείο Υγείας για την πρόσληψη ενός παθολόγου και ενός νεφρολόγου με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Αναμονή αποτελεσμάτων της προκήρυξης έτους 2025 δύο θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού (χειρουργός, νεφρολόγος). Προκήρυξη 42 μόνιμων θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων (πλην ιατρών) μέσω ΑΣΕΠ (νέοι διορισμοί και διορισμοί σε εξέλιξη). Αίτημα προς την 6η ΥΠΕ για την απόσπαση από το υπουργείο Υγείας και λοιπές δομές υγείας 37 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό). Αίτημα προς 6η ΥΠΕ για την διάθεση ιατρικού προσωπικού για την ενίσχυση της λειτουργίας triage στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

ΕΡΓΑ

Χωροταξική αναδιαρρύθμιση των χώρων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών για την εξασφάλιση χώρου για τη λειτουργία triage. Ενεργειακή αναβάθμιση και εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο Γ.Ν.Μεσσηνίας-Ο.Μ.Καλαμάτας – β΄ φάση (ΕΣΠΑ 2021-2027). Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτίριο (ΕΣΠΑ 2021-2027). Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εκσυγχρονισμού του Γ.Ν. Μεσσηνίας (ΕΣΠΑ 2021-2027).

ΔΩΡΕΕΣ

Αναβάθμιση του ακτινολογικού τμήματος της ΟΜ Καλαμάτας. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (πολυθρόνες αιμοληψίας, πολυθρόνες εξωτερικής αιμοληψίας, φυγόκεντρος, ζυγαριά ανακαίνισης-συγκολλητής, καρδιοτοκογράφος). Προμήθεια ουρητηροσκοπίου για το Ουρολογικό Τμήμα. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (καρδιολογικός υπέρηχος, laser ουρολογίας, ενδοσκοπικό γαστρεντερολογικό σύστημα, φορητό σύστημα υπερηχοκαρδιογραφίας). Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τροποποίηση οργανισμού της Οργανικής Μονάδας Καλαμάτας με αύξηση οργανικών θέσεων. Πρόταση προς 6η ΥΠΕ για την σύσταση πνευμονολογικού και νευρολογικού τμήματος. Μείωση λίστας χειρουργείου. Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων για μείωση χρόνου αναμονής στα εξωτερικά ιατρεία.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τροποποίηση επιχορήγησης της 6ης ΥΠΕ ποσού 600.000 ευρώ για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού πληροφορικής και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Προμήθεια ενός συστήματος αξονικής τομογραφίας, ενός βρογχοσκοπικού πύργου και ενός υπερηχοτομογράφου καρδιολογικής χρήσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου συνεχίζει με συνέπεια, διαφάνεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης την υλοποίηση του σχεδιασμού της, παρακολουθώντας συστηματικά την πρόοδο των παρεμβάσεων και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, προχωρά σταθερά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αξιόπιστου Νοσοκομείου, που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας. Η προσπάθεια είναι διαρκής και συλλογική. Έχει στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας”.