Κέντρα Υγείας Πελοποννήσου: Κάθε πέρυσι και καλύτερα

Αυτό τονίζει στην “Ε” ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού – Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΣΕΥΠ-ΠΦΥ) Πελοποννήσου Προκόπης Κωστάκης, γιατρός στο Κέντρο Υγείας Αργους κι επισημαίνει πως το Κ.Υ. Καλαμάτας έχει μείνει χωρίς παθολόγους.

Να υπενθυμίσουμε πως το 2025 η κατάσταση με τις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ιδίως στα αστικού τύπου, επιδεινώθηκε.

Αναλυτικά, όσον αφορά την ενημέρωση που μας έκανε, ο κ. Κωστάκης μας πληροφόρησε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου συναντήθηκε με τον αναπληρωτή διοικητή της 6ης ΥΠΕ Βασίλειο Στασινόπουλο. Συζήτησαν και το θέμα των προσλήψεων σε κάθε κέντρο υγείας, “με προτεραιότητα τις άμεσες ανάγκες, την πρόσληψη 2 γιατρών για τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, στις πόλεις”, παρατήρησε ο πρόεδρος και σημείωσε: “Τα κατέγραψε, μας υποσχέθηκε, αλλά κοντά 2 μήνες τώρα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Εκείνο που γνωρίζουμε, είναι ότι αναμένονται 800 προσλήψεις στο ΕΣΥ. Μένει να δούμε, αν αφορά και τα κέντρα υγείας. Φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι προεκλογική εξαγγελία και δεν ξέρουμε αν θα υλοποιηθεί”.

Ο κ. Κωστάκης επισήμανε πως “το κρίσιμο ζήτημα είναι το μισθολογικό και αυτό το τονίζουν και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και οι νοσοκομειακοί γιατροί” κι εξήγησε: “Οι αμοιβές των γιατρών στο ΕΣΥ θα πρέπει να διπλασιαστούν, να φθάσουν τον μέσο όρο των αμοιβών των γιατρών στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Είμαστε στη χειρότερη θέση στην Ευρώπη. Μας ξεπέρασε και η Ρουμανία, όπου δόθηκαν αυξήσεις στους γιατρούς. Τα τελευταία χρόνια, μετά τα μνημόνια, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός λόγος, που προκηρύξεις για την πρόσληψη γιατρών βγαίνουν άγονες. Οι αμοιβές στον δημόσιο τομέα κρατούνται χαμηλά, για να παραμείνουν ίδιες στα μεγάλα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, όπου είναι κατά τι υψηλότερα από το δημόσιο. Αν ανέβουν σε μας, θα πρέπει να ανέβουν και στον ιδιωτικό τομέα, διότι θα δυσκολευτούν να βρουν προσωπικό”.

Συνεχίζοντας, εκτίμησε ότι “η πλειοψηφία των νέων γιατρών επιλέγει τους μεγάλους ιδιωτικούς φορείς, γιατί είναι λίγο παραπάνω οι αμοιβές σε σχέση με το δημόσιο από τον επιμελητή β’ και γιατί υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας”.

Ο πρόεδρος του συλλόγου των γιατρών στα κέντρα υγείας της Πελοποννήσου επέμεινε ότι “η ρίζα του προβλήματος είναι το μισθολογικό” και διευκρίνισε: “Οι νέοι γιατροί προτιμούν να πάνε στην Κύπρο, στη Δυτική Ευρώπη και σε μεγάλους ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι πλέον επεκτείνονται και στην περιφέρεια”.

Για την κατάσταση που υπάρχει, σημείωσε: “Ειδικά στα κέντρα υγείας των μεγάλων πόλεων τα πράγματα είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Γιατροί συνταξιοδοτούνται και δεν αντικαθίστανται και κέντρα υγείας δεν έχουν γιατρούς. Δίνονται παρατάσεις σε γιατρούς μετά τα 67 έτη. Ο νόμος αναφέρει την αναγκαιότητα συμμετοχής των γιατρών αυτών σε πρόγραμμα εφημεριών στα νοσοκομεία. Αυτοί, όμως, μπορούν να αποδώσουν σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Υπάρχει μεγάλη μείωση προσωπικού σε πολλά κέντρα υγείας και στην Καλαμάτα. Εχει μείνει χωρίς παθολόγο, όπως έχουν μείνει και σε Αργος και σε Κόρινθο.

Στις ΤΟΜΥ που δημιουργήθηκαν με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προσλήψεις δεν γίνονται. Οι ΤΟΜΥ σε Αργος και Ναύπλιο είναι χωρίς δικό τους γιατρό. Ζητούν από γιατρούς σε ΤΟΜΥ να συμμετέχουν σε προγράμματα εφημεριών νοσοκομείων, που από τον νόμο δεν επιτρέπεται.

Η Καλαμάτα δεν έχει παθολόγο ούτε γενικό γιατρό. Τους ζητήθηκε να κάνουν εφημερίες στα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Σπάρτης”.

Για τις ευθύνες της διοίκησης της 6ης ΥΠΕ και του υπουργείου Υγείας παρατήρησε: “Δεν μπορεί η διοίκηση να επικαλείται επιτακτικές ανάγκες και να μην κάνει, να μην πιέζει για προσλήψεις. Δεν μπορεί το Νοσοκομείο Καλαμάτας να έχει μόνο 3 παθολόγους, που καλύπτει έναν νομό, όπως είναι η Μεσσηνία. Επιλέγουν να μετακινούν γιατρούς από τα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία και γίνεται χαμός από κόσμο στα Επείγοντα των νοσοκομείων. Κι επιχειρούν να λύσουν το θέμα της ουράς στα Επείγοντα με τα βραχιολάκια”.

Ο κ. Κωστάκης ξεκαθάρισε πως “δεν είναι θέμα κοινής λογικής, είναι θέμα πολιτικής. Επιλέγουν να μην πληρώνουν για να γίνει ελκυστική η απασχόληση στον δημόσιο τομέα της υγείας. Ετσι έχουμε φθάσει η λέξη ρεπό να είναι ξένη για τους γιατρούς στα νοσοκομεία, για την ανάπαυση του γιατρού μετά την εφημερία”.

Υπογράμμισε ότι οι γιατροί στα κέντρα υγείας κάνουν σημαντική δουλειά, “προλαβαίνουμε κι εξετάζουμε τους ασθενείς, για να μην πάνε στα νοσοκομεία και τα επιβαρύνουν ή τους στέλνουμε εγκαίρως στα νοσοκομεία, όταν κριθεί αναγκαίο”.

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι “προεκλογικά μπορεί να γίνει κάτι, αλλά προσωπικά δεν το πιστεύω. Γιατί είναι θέμα πολιτικής και δεν θέλουν να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας”.