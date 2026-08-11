Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 8η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Δημοτικών χορών στο Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας το βράδυ του Σαββάτου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αλώνι της ιστορικής εκκλησίας του χωριού, όπου οι χορευτικές ομάδες των συλλόγων που συμμετείχαν παρουσίασαν χορούς από διάφορα μέρη της πατρίδας μας.

«Ο χορός πρέπει να βγαίνει έξω και να συναντά τους ανθρώπους όπου τους ενώνει με φιλία και συναδέλφωση» τόνισε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΤΚ Σιδηροκάστρου Αθανάσιος Κυριαζής.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Εξωραϊστικό Λαογραφικό Σύλλογο Δημοσθένης Κακκαβας και την ΤΚ Σιδηροκάστρου υπό την αιγίδα του Δήμου Τριφυλίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κ.Μπ.