Αιμοδοσία από τη “Διάπλαση” στις 20 Ιουνίου

Εθελοντική Αιμοδοσία διοργανώνει η “Διάπλαση” σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Καλαμάτας το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι.

Οπως τονίζουν οι διοργανωτές “η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την υποστήριξη συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη από μετάγγιση. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς ζωής, καθώς κάθε φιάλη αίματος μπορεί να σώσει έως και τρεις ανθρώπους.

Η προσέλευση των εθελοντών θα πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας, ενώ τη διαδικασία θα επιβλέπει εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής. Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη. Η προσφορά αίματος είναι προσφορά ζωής.”.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Αποκατάστασης Διάπλασης (B’ Πάροδος Αρτέμιδος 1, Καλαμάτα), ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2721044700.