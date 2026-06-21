Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου: 8 ημέρες το μήνα χωρίς ασθενοφόρο

Στις 14 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στον Δήμο Δυτικής Μάνης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού του Κέντρου και τα κρίσιμα ζητήματα παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της Μάνης, παρουσία αρκετού κόσμου.

Σήμερα 4 μήνες μετά καταγράφουμε την κατάσταση, αναζητούμε να δούμε αν έγιναν βελτιώσεις, αν η Πολιτεία άκουσε τη φωνή της τοπικής κοινωνίας, αν καλύφθηκαν τα κενά και οι κάτοικοι της περιοχής απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

Η εικόνα στο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου έχει βελτιωθεί σε γιατρούς και νοσηλεύτριες, όμως, αποχώρησε ένας ένστολος (από την 120 ΠΕΑ) οδηγός ασθενοφόρου και 8 μέρες τον μήνα δεν υπάρχει ασθενοφόρο.

Στο ρεπορτάζ για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας σημειώναμε:

Η τοπική κοινωνία του Δήμου Δυτικής Μάνης εξέφρασε την αγωνία και τη διαμαρτυρία της και ζήτησε στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου με το προσωπικό που χρειάζεται σε γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου, ώστε να παρέχει αξιοπρεπείς υπηρεσίες δημόσιας και δωρεάν υγείας.

Στη συγκέντρωση μπροστά από το Κ.Υ. το πρωί του Σαββάτου, που είχε αρκετό κόσμο, διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι το κράτος εδώ και χρόνια αδιαφορεί και δεν ικανοποιεί τα δίκαια αιτήματα της περιοχής, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο η κατάσταση να χειροτερεύει κι εξέφρασε την αποφασιστικότητά της ενωμένη να αγωνιστεί για να πετύχει τις υπηρεσίας υγείας που δικαιούται.

Ο κόσμος ευχαρίστησε και χειροκρότησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που παρά τις ελλείψεις, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και την τοπική εθελοντική ομάδα “ΓΑΙΑ” για τις υπηρεσίες που προσφέρει και σε αυτόν τον τομέα.

Ακόμα, για τους ανθρώπους της δημόσιας υγείας στην περιοχή αναφέραμε για τις τοποθετήσεις τους:

Στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, η εκπρόσωπος των νοσηλευτών Διαμάντω Περδικέα προέτρεψε “να διεκδικήσουμε με αποφασιστικότητα ένα σύγχρονο στελεχωμένο Κ.Υ. με 24ωρη λειτουργία”. Παρατήρησε ότι δεν υπάρχει “καμία λύση, η λύση με μπλοκάκια δεν είναι σοβαρή, μας αντιμετωπίζουν ως ιθαγενείς και μας μοιράζουν καθρέφτες και χάντρες”. Ενημέρωσε ότι “δεν υπάρχει πρωινή βάρδια στους νοσηλευτές”, μίλησε για εγκατάλειψη του Κ.Υ. με πληρώματα άσχετους με το αντικείμενο, για διαχρονικές αιτίες με εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση. Δήλωσε πως “απαιτούμε δημόσια και δωρεάν υγεία με αξιοποίηση της τεχνολογικής εξέλιξης. Να παρέχουμε 24ωρη υπηρεσία υγείας με μόνιμο προσωπικό, δημόσια Κέντρα Υγείας με σύγχρονο εξοπλισμό και ειδικότητες γιατρών”.

Ο γιατρός και διευθυντής του Κ.Υ. Αγίου Νικολάου Γιάννης Μπινάκας επισήμανε ότι “το Κ.Υ. είναι ζωτικής σημασίας για τον τόπο” και διαβεβαίωσε πως “θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας”. Εξέφρασε την ελπίδα “να στελεχωθεί το Κ.Υ. και να ακουστούμε εκεί που πρέπει”, επισημαίνοντας πως “το Κ.Υ. 15 χρόνια είναι στην ίδια κατάσταση και κάθε χρόνο και χειρότερα”.

Σήμερα 4 μήνες μετά η κ. Περδικέα και ο κ. Μπινάκας μας ενημέρωσαν ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, όμως, παραμένουν ελλείψεις, με πιο σοβαρή αυτή των οδηγών ασθενοφόρων.

Η εκπρόσωπος των νοσηλευτών και ο διευθυντής του Κ.Υ. Αγίου Νικολάου μας πληροφόρησαν ότι έχει αναλάβει υπηρεσία μια νοσηλεύτρια με μπλοκάκι. Ακόμα, πως έχει ανοίξει η διαδικασία για 2 νοσηλευτές επικουρικός (το πιθανότερο για 2 χρόνια).

Η κατάσταση με τους γιατρούς έχει βελτιωθεί, καθώς στο Κ.Υ. υπηρετούν 4 γενικοί και 5 αγροτικοί γιατροί κι έτσι καλύπτονται και τα Περιφερειακά Ιατρεία της περιοχής, που εξυπηρετούν κυρίως τους ηλικιωμένους ανθρώπους των χωριών με τις συνταγογραφήσεις.

Ωστόσο, υπάρχει ζήτημα με το ασθενοφόρο, καθώς επέστρεψε στην υπηρεσία του (στην 120 ΠΕΑ) ένας ένστολος οδηγός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μέρες (όπως την περασμένη Τετάρτη), 8 τον μήνα, χωρίς ασθενοφόρο.

Επίσης, μας ενημέρωσαν ότι έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις πως το επόμενο διάστημα θα ανοίξει η διαδικασία για έναν οδηγό ασθενοφόρου και μία επισκέπτρια υγείας, καθώς και για ενίσχυση με έναν νοσηλευτή, από άλλη μονάδα, για τους μήνες του καλοκαιριού, Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, το Κ.Υ. Αγίου Νικολάου εξακολουθεί να είναι χωρίς γιατρό κρίσιμης ειδικότητας: παιδίατρο, καρδιολόγο και μικροβιολόγο. Η τελευταία μικροβιολόγος έφυγε το 2022 και από τότε τα μηχανήματα του μικροβιολογικού εργαστηρίου απαξιώθηκαν και αχρηστεύτηκαν.

Τέλος, μας επισημάνθηκε από την κ. Περδικέα ότι “οριακά είμαστε πάντα. Εχουμε θέμα με τις άδειες, δεν υπάρχουν εφεδρείες”.

Η κοινωνία της Μάνης καταγράφει τη βελτίωση της κατάστασης και περιμένει να καλυφθούν τα κενά για να της παρέχονται στοιχειώδεις, τουλάχιστον, υπηρεσίες υγείας.