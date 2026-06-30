Δέκα θέσεις γιατρών για Κέντρα Υγείας της Μεσσηνίας στην προκήρυξη του υπουργείου Υγείας

Δέκα θέσεις γιατρών για Κέντρα Υγείας της Μεσσηνίας περιλαμβάνει η προκήρυξη του υπουργείου Υγείας, για την πλήρωση των 441 συνολικά επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας.

Στην προκήρυξη που υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, προβλέπονται 4 θέσεις γιατρών για το Κ.Υ. Πύλου, από 2 για τα Κ.Υ. Γαργαλιάνων και Φιλιατρών και από μία για τα Κ.Υ. Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Μάνης.

Στην απόφαση της υπουργού αναφέρεται: “Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 9/7/2026 ώρα 12 (μεσημέρι) και λήγει στις 27/7/2026 ώρα 12 (μεσημέρι). Οι αποφάσεις προκηρύξεων των Υγειονομικών Περιφερειών για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 02/07/2026. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά βαθμό και ειδικότητα, όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης”.

Αναλυτικά, για τη Μεσσηνία προβλέπονται:

- Για το Κ.Υ. Πύλου (4 θέσεις): Γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας (3), διευθυντής, επιμελητής Α’ και επιμελητής Β’. Παιδιατρικής, επιμελητής Β’.

- Για το Κ.Υ. Γαργαλιάνων (2 θέσεις): Γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, διευθυντής και επιμελητής Α’.

- Για το Κ.Υ. Φιλιατρών (2 θέσεις): Γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, επιμελητής Α’. Παιδιατρικής, επιμελητής Β’.

- Για το Κ.Υ. Μεσσήνης (1 θέση): Γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, επιμελητής Α’.

- Για το Κ.Υ. Αγίου Νικολάου (1 θέση): Γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, επιμελητής Β’.

Γ.Σ.