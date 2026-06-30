eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 09:27

Δέκα θέσεις γιατρών για Κέντρα Υγείας της Μεσσηνίας στην προκήρυξη του υπουργείου Υγείας

Γράφτηκε από τον

Δέκα θέσεις γιατρών για Κέντρα Υγείας της Μεσσηνίας στην προκήρυξη του υπουργείου Υγείας

Premium Strom

 

 

Δέκα θέσεις γιατρών για Κέντρα Υγείας της Μεσσηνίας περιλαμβάνει η προκήρυξη του υπουργείου Υγείας, για την πλήρωση των 441 συνολικά επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας.

Στην προκήρυξη που υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, προβλέπονται 4 θέσεις γιατρών για το Κ.Υ. Πύλου, από 2 για τα Κ.Υ. Γαργαλιάνων και Φιλιατρών και από μία για τα Κ.Υ. Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Μάνης.

Στην απόφαση της υπουργού αναφέρεται: “Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 9/7/2026 ώρα 12 (μεσημέρι) και λήγει στις 27/7/2026 ώρα 12 (μεσημέρι). Οι αποφάσεις προκηρύξεων των Υγειονομικών Περιφερειών για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 02/07/2026. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά βαθμό και ειδικότητα, όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης”.

 

Αναλυτικά, για τη Μεσσηνία προβλέπονται:

- Για το Κ.Υ. Πύλου (4 θέσεις): Γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας (3), διευθυντής, επιμελητής Α’ και επιμελητής Β’. Παιδιατρικής, επιμελητής Β’.

- Για το Κ.Υ. Γαργαλιάνων (2 θέσεις): Γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, διευθυντής και επιμελητής Α’.

- Για το Κ.Υ. Φιλιατρών (2 θέσεις): Γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, επιμελητής Α’. Παιδιατρικής, επιμελητής Β’.

- Για το Κ.Υ. Μεσσήνης (1 θέση): Γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, επιμελητής Α’.

- Για το Κ.Υ. Αγίου Νικολάου (1 θέση): Γενικής – οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, επιμελητής Β’.

 

Γ.Σ.

Κατηγορία Υγεία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις