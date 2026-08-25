Τρεις νέοι γιατροί στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Με 3 νέους γιατρούς, έναν μόνιμο και δύο επικουρικούς ενισχύθηκε το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ενώ αναμένονται και άλλες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα όπως τονίζεται από την Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας του Γ.Ν. Μεσσηνίας Δήμητρα Καλομοίρη «στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από την Α. Ο. Μ. Κυπαρισσίας προς τους πολίτες, ενισχύεται το ιατρικό δυναμικό της με την ανάληψη υπηρεσίας τριών νέων ιατρών σε σημαντικές ειδικότητες.

Συγκεκριμένα, ανέλαβαν υπηρεσία: Ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Μόνιμος Ιατρός ΕΣΥ ειδικότητας Οφθαλμολογίας. Η κα Αγγελική Σαρδέλη, Επικουρική Ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας. Η κα Αλεξία Παλιούρα, Επικουρική Ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής.

Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών υγείας των κατοίκων της περιοχής της Τριφυλίας. Παράλληλα αναμένεται η πρόσληψη ιατρικού προσωπικού και σε άλλες ειδικότητες».

Κ.Μπ.