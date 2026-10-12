Δράσεις ενημέρωσης για την ψυχική υγεία

Τις οργάνωσαν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Νοσοκομείου Καλαμάτας, το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ψυχαργώς – Ξενώνας “Η Κιβωτός” και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

“Υλοποιούμε δράσεις ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης για την ψυχική υγεία, καθότι ο κοινωνικός στιγματισμός εμποδίζει τον άνθρωπο να αποδεχθεί και να ζητήσει βοήθεια”, μας είπε η Ελευθερία Λαγούδη, ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος Ψυχαργώς.

Παρατήρησε ότι οι δράσεις αφορούν: “Αμεση επικοινωνία με τους πολίτες κι ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας, διανομή φυλλαδίων. Τοίχο φωνών, καταγραφή της φωνής που θέλουμε να διακινηθεί ως μήνυμα. Γυάλα θετικών συναισθημάτων, όπως η αγάπη, η ελπίδα, η ευγνωμοσύνη, η αισιοδοξία. Και γυάλα με συναισθήματα που δεν θέλουν να κουβαλούν, όπως η απαισιοδοξία, ο θυμός, το μίσος, η απογοήτευση, η θλίψη”.

Ακόμα, περιελάμβαναν συνέντευξη μιας έφηβης για τα θέματα που απασχολούν τους εφήβους και για τα οποία πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία και η ζωγραφική των συναισθημάτων.

Γ.Σ.