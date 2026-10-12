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Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026 08:24

Δράσεις ενημέρωσης για την ψυχική υγεία

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Δράσεις ενημέρωσης για την ψυχική υγεία

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Δράσεις ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης για την ψυχική υγεία πραγματοποιήθηκαν στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

Τις οργάνωσαν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Νοσοκομείου Καλαμάτας, το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ψυχαργώς – Ξενώνας “Η Κιβωτός” και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας.
“Υλοποιούμε δράσεις ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης για την ψυχική υγεία, καθότι ο κοινωνικός στιγματισμός εμποδίζει τον άνθρωπο να αποδεχθεί και να ζητήσει βοήθεια”, μας είπε η Ελευθερία Λαγούδη, ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος Ψυχαργώς.
Παρατήρησε ότι οι δράσεις αφορούν: “Αμεση επικοινωνία με τους πολίτες κι ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας, διανομή φυλλαδίων. Τοίχο φωνών, καταγραφή της φωνής που θέλουμε να διακινηθεί ως μήνυμα. Γυάλα θετικών συναισθημάτων, όπως η αγάπη, η ελπίδα, η ευγνωμοσύνη, η αισιοδοξία. Και γυάλα με συναισθήματα που δεν θέλουν να κουβαλούν, όπως η απαισιοδοξία, ο θυμός, το μίσος, η απογοήτευση, η θλίψη”.
Ακόμα, περιελάμβαναν συνέντευξη μιας έφηβης για τα θέματα που απασχολούν τους εφήβους και για τα οποία πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία και η ζωγραφική των συναισθημάτων.

Γ.Σ.

Κατηγορία Υγεία
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