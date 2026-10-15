Παναρκαδικό Νοσοκομείο: 9 εκ. ευρώ για κατασκευή νέου κτηρίου Ογκολογικής Μονάδας

Δύο σημαντικές εξελίξεις για την κτιριακή επέκταση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» καταγράφονται με την έκδοση χρηματοδοτικής πρόσκλησης ύψους 9 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέου κτιρίου Ογκολογικής Μονάδας και Κλινικών και την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση της απαραίτητης προμελέτης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εκδόθηκε πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ για την ανέγερση νέου, αυτόνομου κτιρίου στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030, και καλύπτει την κατασκευή του κτιρίου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Η παρέμβαση προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων για τη στέγαση της Ογκολογικής Μονάδας και των νοσηλευτικών μονάδων που σήμερα λειτουργούν σε προκατασκευασμένους χώρους.

72 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στο ισόγειο του νέου κτιρίου προβλέπεται η δημιουργία Ογκολογικής Μονάδας με 18 θέσεις ημερήσιας νοσηλείας και έναν μονόκλινο θάλαμο. Θα διαμορφωθούν επίσης οι απαραίτητοι υποστηρικτικοί χώροι, όπως χώροι αναμονής, γραμματεία και γραφεία.

Στους τρεις ορόφους του κτιρίου θα αναπτυχθούν τρεις Νοσηλευτικές Μονάδες των 24 κλινών, συνολικά 72 κλινών. Κάθε όροφος θα διαθέτει πέντε τετράκλινους, έναν δίκλινο και δύο μονόκλινους θαλάμους.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη τη λειτουργική σύνδεση του νέου κτιρίου με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, υπόγειους χώρους για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τις αποθήκες, καθώς και αυτοτελή οδική πρόσβαση για τους ασθενείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, στόχος της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των ογκολογικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της νοσηλευτικής δυναμικότητας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα, επιδιώκεται ο περιορισμός των μετακινήσεων ασθενών προς άλλες νοσοκομειακές δομές και η αποσυμφόρηση των ογκολογικών μονάδων των πλησιέστερων νοσοκομείων.

Οι προτάσεις για τη χρηματοδότηση υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Παράλληλα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας, του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια», του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της «Προμελέτης (αρχιτεκτονικής, Η/Μ, στατικής) για την Κτιριακή Επέκταση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια”».

Η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί βήμα για τη μελετητική ωρίμανση της επέκτασης, καθώς η προμελέτη θα προσδιορίσει τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των νέων εγκαταστάσεων, προκειμένου να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια προετοιμασίας του έργου.

Οι δύο εξελίξεις συνδέονται με τον σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να συμμετέχει στη μελετητική προετοιμασία, σε συνεργασία με τη διοικήτρια του νοσοκομείου Εύη Παπαγεωργίου.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΤΩΧΟΥ

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, αναφερόμενος στις δύο εξελίξεις, δήλωσε:

«Η έκδοση της πρόσκλησης των 9 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία νέας Ογκολογικής Μονάδας και σύγχρονων νοσηλευτικών εγκαταστάσεων στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Αρκαδία και ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Ταυτόχρονα, με την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προχωρούμε στη μελετητική προετοιμασία ενός έργου με ουσιαστικό αποτύπωμα στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την έκδοση της πρόσκλησης, τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τη συνεργασία και τη στήριξη της προσπάθειας, καθώς και τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη για τη συμβολή του στην προώθηση της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Κοινός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας, πιο κοντά στον τόπο τους».

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Ο σχεδιασμός για τη νέα Ογκολογική Μονάδα και την επέκταση των κλινικών προστίθεται στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το έργο ενεργειακής αναβάθμισης, προϋπολογισμού περίπου 4,8 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο τη βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων όσο και τη δημιουργία νέων νοσοκομειακών υποδομών, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Αρκαδία και την ευρύτερη Πελοπόννησο.

Η ενίσχυση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες.

Σημαντική διευκρίνιση για το ρεπορτάζ: Τα 9 εκατ. ευρώ αφορούν χρηματοδοτική πρόσκληση και όχι ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση κατασκευής. Επίσης, η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης αφορά την εκπόνηση προμελέτης και όχι την ολοκλήρωση των μελετών ή την έναρξη των εργασιών. Η διάκριση αυτή είναι ουσιαστική για την ακριβή παρουσίαση του σταδίου στο οποίο βρίσκεται το έργο.