Καλαμάτα: Ομιλία της Νατάσας Παζαΐτη για τον καρκίνο του μαστού το Σάββατο

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού, με ομιλήτρια την Νατάσα Παζαΐτη, ειδική χειρουργό μαστού, ογκολόγο, διευθύντρια κλινικής χειρουργικής ογκολογίας και αποκατάστασης μαστού στο Metropolitan General, πραγματοποιείται αύριο Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στην Καλαμάτα, στις 6.30 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο “Rex”.

Την οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μάνης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Ξαναρχί-ΖΩ, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρής Μαντίνειας, τον Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο Βέργας, τον Σύλλογο Λακώνων Μεσσηνίας, και τον Σύλλογο Κυριών Καλαμάτας.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου, στο “Rex”: Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μάνης Αθηνά Ξανθάκη παρατήρησε: “Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Η κ. Παζαΐτη είναι ειδική χειρουργός μαστού, διευθύντρια κλινικής χειρουργικής ογκολογίας και αποκατάστασης μαστού στο Metropolitan General. Το θέμα της ομιλίας της είναι: “Παθήσεις μαστού. Νικήστε τον φόβο με τη δύναμη της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 6.30 ακριβώς, για να υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση”.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Ξαναρχί-ΖΩ Μαρία Ζαφειροπούλου σημείωσε: “Ο Οκτώβριος ή ο ροζ μήνας είναι ο μήνας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Ο μήνας αυτός μας υπενθυμίζει ότι η υγεία μας απαιτεί αγάπη, φροντίδα και δράση. Θα πρέπει ο καθένας μας να έχει στο μυαλό του ότι τον μήνα αυτό πρέπει να κάνει τις εξετάσεις που προβλέπονται, για την έγκαιρη διάγνωση και να ενημερώνεται σωστά από τους αρμόδιους γιατρούς. Θα πρέπει να βάλουμε την πρόληψη σε καθημερινή μας βάση. Γιατί η πρόληψη είναι αυτή που φροντίζει για την υγεία μας. Κι εφόσον γίνει η πρόληψη κι έχουμε την έγκαιρη διάγνωση, η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές”.

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρής Μαντίνειας, Εφη Καμπουγέρη επισήμανε: “Ο Σύλλογός μας συμμετέχει πάντα σε όλες τις δράσεις που αφορούν την υγεία. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαίνοντα πράγματα, που αφορούν την πορεία της κάθε νόσου, πολύ περισσότερο του καρκίνου του μαστού. Γι’ αυτό τον λόγο συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία”.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Κυριών Καλαμάτας Αναστασία Μακρή σημείωσε: “Στηρίζουμε τέτοιες δράσεις με μεγάλη αξία. Γιατί η εκδήλωση αυτή είναι ένας λόγος και μια αφορμή οι γυναίκες να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και σε αυτό πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία, γιατί οι γυναίκες έχουμε μία τάση να προσφέρουμε τα πάντα στους γύρω μας, οικογένεια, συζύγους, περιβάλλον. Η πρόληψη και η ενημέρωση είναι μία πράξη φροντίδας και αγάπης προς τον εαυτό μας. Ο Οκτώβρης είναι μια αφορμή να ενημερωθούμε, να μιλήσουμε ανοιχτά και να προλάβουμε καταστάσεις, οι οποίες μάς σώζουν τη ζωή. Η επιστήμη έχει προχωρήσει, έχει κάνει άλματα με εξειδικευμένες θεραπείες, καινούργια φάρμακα. Είναι κρίμα οι γυναίκες να μένουν χωρίς ενημέρωση”.

“ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ”

Με την ευκαιρία, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μάνης Αθηνά Ξανθάκη έθεσε το θέμα των σημαντικών και πανάκριβων εξετάσεων σε εγκύους γυναίκες. Παρατήρησε ότι “όταν μια γυναίκα είναι έγκυος, θα πρέπει να γίνονται κάποιες εξετάσεις προληπτικές, για την καλή κατάσταση της υγείας του εμβρύου. Οι εξετάσεις αυτές που είναι και ακριβές, κάποιες καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ ή από τον ασφαλιστικό φορέα, κάποιες δεν καλύπτονται και είναι πανάκριβες”. Και σημείωσε πως “οι εξετάσεις που είναι ουσιαστικές και πρέπει να γίνονται στις εγκυμονούσες, θα πρέπει να καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα. Γιατί πολλές φορές οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κόστος”.