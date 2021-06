Άρχισαν οι εργασίες του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελιάς

Το ενδιαφέρον παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων και ακαδημαϊκών είναι μεγάλο και αποτυπώνεται στις αιτήσεις παρακολούθησης των εργασιών από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Το Συνέδριο χαιρέτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος τόνισε ότι η καλλιέργεια της ελιάς είναι μία από τις σημαντικότερες αγροτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι το ελληνικό ελαιόλαδο να γίνει συνώνυμο της ποιότητας. «Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η διατύπωση και τεκμηρίωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την ελληνική διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα μας. Φυσικά, η ελιά και το ελαιόλαδο κατέχουν κεντρική θέση ανάμεσα σε αυτά. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον διατροφικό πλουραλισμό μας και να διατηρήσουμε την ιδιαίτερη αγροδιατροφική κουλτούρα μας. Αποτελεί εθνική μας επιλογή η προστασία και η ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων. Ο εκσυγχρονισμός του ελαιοκομικού τομέα στη χώρα μας είναι αναγκαίος προκειμένου να ανταπεξέλθει στο διεθνοποιημένο και ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον», υπογράμμισε. Τέλος, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα χάραξης μίας συνεκτικής και ολοκληρωμένης πολιτικής για την ελιά και το ελαιόλαδο μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου και δωρητής του Κέντρου Ελιάς “Krinos”, Αλέξανδρος Γεωργιάδης, τόνισε ότι «το Perrotis College, με τις συνεργασίας που έχει αναπτύξει με πανεπιστήμια και ιδρύματα του εξωτερικού, αποτελεί πλέον έναν πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την αναπτυσσόμενη, σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων της Ελλάδας». Επίσης, ανακοίνωσε ότι το Κέντρο Ελιάς “Krinos” θα προσφέρει από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά μία πλήρη υποτροφία στο Perrotis College σε σπουδαστή ή σπουδάστρια που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον κλάδο της ελαιοκομίας.

Βέβαιος για την επιτυχία του φετινού –διαδικτυακού- Διεθνούς Συνεδρίου, εμφανίστηκε ο Provost του Perrotis College, Δρ.Νίκος Κυρίτσης, τονίζοντας ότι «η τόσο μεγάλη συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου αποδεικνύει τη σημασία που έχουν η ελιά και τα παράγωγά της στην ελληνική οικονομία».

Από την πλευρά του, ο ακαδημαϊκός διευθυντής των προπτυχιακών προγραμμάτων του Perrotis College, Δρ.Κωνσταντίνος Ρότσιος, τόνισε ότι «μονόπλευρες» προσεγγίσεις δεν μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα που μαστίζουν τον αγροδιατροφικό κλάδο και ανακοίνωσε ότι το Perrotis College παρέχει φέτος για πρώτη χρονιά, σε όλους το συνέδρους, «εκπαιδευτικό επίδομα» 500 ευρώ, για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματά του.

Στην εισήγησή, του ο διευθυντής του Κέντρου Ελιάς “Krinos” και επικεφαλής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση» του Perrotis College, Δρ.Αθανάσιος Γκέρτσης, αναφέρθηκε στη λίπανση, τη φυτοπροστασία και τα παραγωγικά συστήματα. Παρουσίασε σημαντικές παραμέτρους για την καλλιέργεια της ελιάς, οι οποίες σχετίζονται με την άρδευση, τη θρέψη, τη φυτοπροστασία, τις νέες τεχνολογίες, τα εργατικά και τη νομοθεσία.

Στην απεικόνιση της παρούσας κατάστασης και των προοπτικών της καλλιέργειας ελιάς στον κόσμο, προχώρησε ο επιστημονικός σύμβουλος στην «Άρδευση και Ελιά» και πρώην διευθυντής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, Δρ. Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης.

Όπως είπε, σήμερα, η ελιά καλλιεργείται σε 58 χώρες και τα προϊόντα της καταναλώνονται σε 179 χώρες. «Πρωταθλήτρια» στην παραγωγή ελαιολάδου είναι η Ισπανία, η οποία την καλλιεργητική περίοδο 2018-2019 παρήγαγε 1,7 εκ. τόνους ελαιόλαδο, ενώ η Ελλάδα -την ίδια περίοδο- 275.000 τόνους. «Η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου αυξάνει, παράλληλα με την κατανάλωση. Η Ιταλία που επέλεξε την ποιότητα, έχει υψηλές τιμές», είπε και πρόσθεσε ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα καλλιέργειας της ελιάς στις νέες χώρες, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά και οι πιθανές τεχνολογικές εξελίξεις ενδεχομένως δεν θα επιτρέψουν τα επόμενα χρόνια τη δημιουργία δυναμικών κλάδων ελαιοπαραγωγής. «Με δεδομένα τα δομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, η ελαιοκαλλιέργεια δεν μπορεί να ‘παίξει’ με αξιώσεις, με ανταγωνιστικό κόστος στη ‘μαζική παραγωγή’ έξτρα παρθένου ελαιολάδου σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Το ελληνικό ελαιόλαδο, αν υπάρξει σοβαρή και συντεταγμένη εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις αδυναμίες του παρελθόντος και θα αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν –ποιοτικά και οργανοληπτικά- και παταχθεί η νοθεία, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αντίθετα, ανοίγονται νέες αγορές που μπορούμε να κατακτήσουμε, αν επιμείνουμε στην ποιότητα», υπογράμμισε.

Ο επικεφαλής του τομέα εργασιών Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πωλήσεων του πρωτογενούς τομέα της Διεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank, Απόστολος Κούλης, τόνισε ότι η τράπεζα εφαρμόζει ευρύ σχέδιο δράσης για τη στήριξη και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα με ολοκληρωμένα προγράμματα ολιστικής εξυπηρέτησής του.

Στην οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου αναφέρθηκε η επικεφαλής ομάδας γευσιγνωσίας ελαιολάδου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επικεφαλής της οργανοληπτικής ομάδας του ΥΠ.Α.ΕΝ. και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΣΕ και την ΕΕ, Αλίκη Γαλή. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μέθοδο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας για την οργανοληπτική εξέταση παρθένου ελαιολάδου. Σύμφωνα με αυτή το έλαιο κατατάσσεται μέσω σύγκρισης της διάμεσης τιμής των ελαττωμάτων και της διάμεσης τιμής του φρουτώδους στις κατηγορίες: Α) εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων είναι ίση με 0 και η διάμεση τιμή για το φρουτώδες είναι μεγαλύτερη του 0, Β) παρθένο ελαιόλαδο: η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων είναι μεγαλύτερη του 0, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 3,5 και η διάμεση τιμή του φρουτώδους είναι μεγαλύτερη του 0 και Γ) ελαιόλαδο λαμπάντε: η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων υπερβαίνει το 3,5 ή η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων είναι μικρότερη ή ίση με 3,5 και η διάμεση τιμή του φρουτώδους είναι ίση με 0.

Η αν.καθηγήτρια και επικεφαλής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων» του Perrotis College, Δρ.Κική Ζηνοβιάδου αναφέρθηκε στη χρήση της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην εμπορία προϊόντων ελιάς. Παρουσίασε τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της επιτραπέζιας ελιάς και ασυνήθιστα σνακς με βάση την ελιά σε όλο τον κόσμο, επιχειρώντας να καταγράψει τις διατροφικές συνήθειες, και αναφέρθηκε στη σημασία του «παντρέματος» του ελαιολάδου με τα κατάλληλα πιάτα.

Το πρόγραμμα των εργασιών της Παρασκευής 4 Ιουνίου, οι οποίες θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

09:00: Welcome Remarks

09:15 – 09:30: Key Note Speaker, Prof. Doug Mashek, Departments of Medicine and Biochemistry, University of Minnesota, USA. «Defining new mechanisms through which olive oil promotes health».

09:30 – 11:00: Panel A - Nutritional and health aspects of olive products

Dr. Maria Kazou, Laboratory of Dairy Research, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece. Dr. Efstathios Z. Panagou, Associate Professor, Laboratory of Food Microbiology and Biotechnology, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece. Prof. Effie Tsakalidou, Laboratory of Dairy Research, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece. “Unraveling

the microbiota of Greek table olives using novel molecular tools (Next Generation Sequencing)”.

Prof. Dimitris Kouretas, Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Greece. «A new AFQ accreditation system on agricultural products including olives».

Prof. Vasilis Vasiliou, Susan Dwight Bliss Professor of Epidemiology, Chair, Department of Environmental Health Sciences, Yale School of Public Health, Yale School of Medicine, USA.

Prof. Maria Kapsokefalou, Laboratory of Food Chemistry and Analysis, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece.

Prof. Stan Kallis, Director, Australian Mediterranean Olive Research Institute, Australia. «Quality and safety of Australian table olive».

11:15 – 12:30 Panel B - Waste Management and Bio-economy

Dr. Panagiotis Kougias, Senior Researcher, Soil & Water Resources Institute, ELGO-DIMITRA. Greece. «Valorization of olive mill wastewaters in the era of circular bioeconomy».

Vasiliki Kinigopoulou, Chemist at Laboratory of Soil and Water Resources Institute, ELGO-DIMITRA. Greece.

Prof. Petros Samaras, Professor of Water Technology and Environmental Protection, International Hellenic University, Greece. « Biobed system for the effective and low-cost treatment of olive oil mill wastewater».

Sandra Meca Fàbrega, EURECAT, Spain. «Towards Circular Economy in Table Olive sector: opportunities for resources recovery».

Dr. Michael Braverman, Manager Biopesticide, Organic and International Capacity Building Programs, Department of Plant Biology, School of Environmental and Biological Sciences, IR-4 Project, Rutgers University, USA.

12:45 – 14:15 Panel C - IT use of sustainable production and novel tools of traceability

Prof. Maria Tsimidou, Laboratory of Food Chemistry and Technology, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. «Green table olives: dietary perspectives of a renowned cocktail garnish».

Dimitri Verweire, Invaio Sciences, Head of Europe. «Tackling Xylella in Olives through a novel approach to targeted precision injection – TIPSTM».

Dr. Athanasios Gertsis, Director of Krinos Olive Center and Chair of the MSc Program «Sustainable Agriculture and Management», Perrotis College, Greece. «Digital technologies to enhance olive production management».

Prof. Georgios Theodoridis, Biomic_AUTh, Center for Interdisciplinary Research and Innovation (CIRI-AUTH), Laboratory of Analytical Chemistry, Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. «FoodOmicsGR_RI. A Consortium for Comprehensive Molecular Characterisation of Food Products».

14:30 – 16:00 Panel D - Marketing of olive products: exports branding and e-commerce

Dr. Yifat Reuveni, Academic Tel-Aviv Jaffa college business school, ENI ARTOLIO Project Business manager, Israel. «Olive oil in the future global food industry: Potential of regional economies, Pan-Meditteranean platform, and local domains qualities».

Alexandra Kicenik Devarenne, CEO Extra Virgin Alliance, USA. «More than martinis: The future of olives on the American table».

Theoharis Spyropoulos, MBA, Adjunct Lecturer, Perrotis College, Greece. «Social Media Strategy in Brand Formation - Case Study "5"».

Prof. Arturo Garcia-Agullo Meliveo, University of Cadiz, Spain.

16:15 Discussions and Concluding remarks

Closing Speech and Award to Dr. Antonia Trichopoulou.

Dr. Antonia Trichopoulou, President, Hellenic Health Foundation, Professor Emeritus, University of Athens Medical School. «Nutrition science, sustainability and culture united: olive oil at the epicenter of the Mediterranean diet paradigm».