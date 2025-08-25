Παραλαβή σταφίδας από την Ενωση Μεσσηνίας

“Οι τιμές θα ανακοινωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα είναι αισθητά ανώτερες σχετικά με την περσινή χρονιά”, αναφέρει η ανακοίνωση της Ενωσης που στο μήνυμα της προς τους παραγωγούς σημειώνει ακόμη: “Ευχαριστούμε θερμά τις Μεσσήνιες και τους Μεσσήνιους παραγωγούς που μας εμπιστεύονται διαχρονικά το προϊόν τους. Μόνον η στήριξη συνεργατικών σχημάτων μπορεί να εγγυηθεί καλύτερες αποδόσεις για τους παραγωγούς, ασφαλή τρόφιμα για τους καταναλωτές και ζωντανή την ύπαιθρο που σήμερα εγκαταλείπεται”.

Το πρόγραμμα των κέντρων παραλαβής σταφίδας από την Ενωση Μεσσηνίας είναι:

Μεσσήνη: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή (τηλ. 2722023231 – 6945010043)

Κόμποι: Πέμπτη (τηλ. 2722023231 - 6945010043)

Γιάλοβα: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή (τηλ. 6932220812)

Γαργαλιάνοι: Τρίτη, Πέμπτη (τηλ. 2763023260)

Τηλ. Επικοινωνίας: 6980936100 – 6932220812