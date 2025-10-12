Εκτιμήσεις για 40% κάτω στο ελαιόλαδο της Τριφυλίας - Πρόεδροι συνεταιρισμών μιλούν στην “Ε”

Στο 40% αναμένεται να φτάσει η μείωση της φετινής παραγωγής ελαιολάδου στη περιοχή της Τριφυλίας σύμφωνα με Συλλογικούς φορείς της περιοχής. Γεγονός που εκτιμάται ότι οφείλεται από τη μια ως συνέπεια της περυσινής ξηρασίας και από την άλλη ότι για φέτος σε αρκετές περιοχές δεν ήταν η παραγωγική τους χρονιά. Η ελαιοσυγκομιδή αρχίζει να ξεκινά σιγά – σιγά τις ημέρες αυτές και αναμένεται να ανεβάζει ρυθμούς μετά τις 15 του μηνός, ενώ υπάρχει η αισιοδοξία και η ελπίδα για καλύτερες τιμές στο ελαιόλαδο, λόγω της χαμηλής παραγωγής στη χώρα μας αλλά και σε μεγάλες ελαιπαραγωγικές χώρες όπως η Ισπανία.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι φετινές φθινοπωρινές βροχές ήταν ιδιαίτερα ευεργετικές για την καλλιέργεια, καθώς τέτοια ποσοστά βροχής αυτή την εποχή είχαν χρόνια να δουν, χωρίς πάντως να σημαίνει αυτό όπως παρατηρούν ότι η κλιματική κρίση δεν είναι παρούσα.



Για το πώς ξεκινά η ελαιοκομική περίοδος ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ελαιώνας» στους Γαργαλιάνους Νίκος Αθανασόπουλος σημείωσε: «Η περιοχή μας ξεκινά με τη μαυροελιά και σιγά – σιγά σε κτήματα που δεν έχουν μεγάλη παραγωγή. Εκτιμάμε ότι φέτος θα υπάρχει μια μείωση της παραγωγής περίπου κατά 40% σε σχέση με πέρυσι και αυτό καθώς η περιοχή είχε παραγωγή την προηγούμενη χρονιά, ενώ όπου ήταν ξερικές οι ελιές για να τις σώσουν οι παραγωγοί τις έκοψαν αυστηρά με αποτέλεσμα φέτος να μην έχουν. Ευτυχώς φέτος έχουμε πολύ καλές βροχές, βροχές που είχαμε να τις δούμε χρόνια, μπορεί και 30 χρόνια τέτοια εποχή να βρέχει τόσο πολύ. Τα νερά που έπεσαν ήταν πολύ καλά γιατί δεν ήταν απότομα, ήταν ποτιστική βροχή και το νερό δε χάθηκε αλλά απορροφήθηκε. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι η κλιματική κρίση δεν είναι εδώ. Είναι εδώ και παραμένει.

Δεν έχουμε μεγάλες προσβολές στη περιοχή μας από δάκο, χρειάζεται όμως συστηματική παρακολούθηση τόσο για το δάκο αλλά κυρίως για το γλοιοσπόριο, που το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες. Καλό είναι οι ελιές ειδικά όπου δεν υπάρχουν πολλές να έχουν μαζευτεί μέχρι τις 10-15 Νοεμβρίου.

Όσον αφορά τις τιμές αυτή τη στιγμή σε Ισπανία και Πορτογαλία είναι στα 4,7 το κιλό οπότε εκτιμούμε ότι κάπου εκεί θα κυμανθούν και εδώ. Βέβαια όταν οριστικοποιηθεί η παγκόσμια φετινή παραγωγή και διαμορφωθούν τα αποθέματα που θα υπάρχουν τότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το που θα κυμανθεί το ελαιόλαδο».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βάλτας Δημήτρης Αντωνόπουλος επισήμανε: «Μετά τις βροχές που ήταν πολύ καλές , ο κόσμος θα ξεκινήσει σιγά – σιγά το μάζεμα , περίπου στις 15 του μηνός οι πρώτοι θα αρχίσουν να μαζεύουν. Φέτος αναμένομε μια μείωση της παραγωγής κατά 40% περίπου σε σχέση με πέρυσι , τα αποτελέσματα της περσινής ξηρασίας τώρα φαίνονται. Οι βροχές που έπεσαν το τελευταίο διάστημα ήταν ευεργετικές και βοηθούν την καλλιέργεια, ο κόσμος όμως δεν θα πρέπει να βιαστεί και η συγκομιδή να γίνει ομαλά και στην ώρα που πρέπει.

Σχετικά με τις τιμές αισιοδοξούμε ότι θα είναι καλές και θα κυμανθούν σε καλά επίπεδα, προέχει όμως να βγάλουμε καλά λάδια, να βγει ποιοτικό λάδι αυτό έχει σημασία. Για αυτό και θα πρέπει να υπάρχει προσοχή αυτό το τελευταίο διάστημα να γίνουν ψεκασμοί όπου χρειάζεται, τόσο για το δάκο όσο και για το γλοιοσπόριο».



Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Αγγελής Κοροβίλας τόνισε: «Σε λίγες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει στη περιοχή μας η ελαιοσυγκομιδή, σαν παραγωγή υπολογίζουμε ότι θα είναι στο 40% κάτω σε σχέση με πέρυσι, μόνο το παραλιακό μέτωπο έχει κάποιες ελιές, τα πιο ορεινά και κοντά στα βουνά θα είναι πολύ πιο κάτω η παραγωγή. Οι τιμές αυτή τη στιγμή για το περυσινό ελαιόλαδο είναι στα 4,20-4,50 ευρώ το κιλό. Για το καινούργιο ακόμη δεν ξέρουμε , ακούσαμε μόνο ότι στη Λακωνία σε Συνεταιρισμό έφτασε στα 7,85 ευρώ σε δημοπρασία. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα είναι κάπως καλύτερες οι τιμές, λόγω της μικρής παραγωγής, αλλά και η παραγωγή της Ισπανίας έχει πέσει, αυτό θα βοηθήσει να ανέβουν οι τιμές».