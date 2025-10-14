Ημερίδα για το ελαιόλαδο στον Κάμπο Αβίας

Ημερίδα με θέμα «Επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο - Πρακτικές σε ελαιοκαλλιέργεια και ελαιοποίηση - Υποβάθμιση της ποιότητας, αξία και τιμή” θα διοργανώσουν την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. ο Αγροτικός Ελαιουργικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Κάμπου Αβίας, σε συνεργασία με το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας, στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού στον Κάμπο Αβίας.