Ενώ γλοιοσπόριο και δάκος απειλούν την ποιότητά του: Στα 5 ευρώ ισορροπεί η τιμή του ελαιολάδου

Στα 5 ευρώ το κιλό ισορροπεί η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, οξύτητας μέχρι 0,3 γραμμές, στην Μεσσηνία αλλά αρκετοί παραγωγοί αναγκάζονται να πουλήσουν σε χαμηλότερη τιμή εξαιτίας των προβλημάτων που προκαλούν στην ποιότητα του προϊόντος το γλοιοσπόριο και ο δάκος.

Δεν είναι λόγοι επίσης οι παραγωγοί που κρατούν αποθηκευμένο το προϊόν επειδή εκτιμούν ότι η τιμή θα ανέβει στο μέλλον λόγω της χαμηλής φετινής παραγωγής στην Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ, οι τιμές κυμαίνονται από 3,5 ευρώ το κιλό (στο Αίγιο) μέχρι και 5,35 ευρώ το κιλό στη Λακωνία.

Στη Ισπανία ή μέση τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου έπεσε στα 4,43 ευρώ το κιλό, η μέγιστη αγγίζει τα 5,17 ευρώ και η ελάχιστη τα 4 ευρώ το κιλό.

Στην Ιταλία οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνονται από 6,30 ευρώ το κιλό (στον Τάραντα) μέχρι και 10 ευρώ το κιλό (στο Τραπάνι). Η τιμή ΠΟΠ Ελαιόλαδου στην Ιταλία κυμαίνεται από 9,8 ευρώ μέχρι 14,9 ευρώ το κιλό.

Στην Τυνησία η μέση τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου είναι 4,03 ευρώ το κιλό και στην Τουρκία 5,33 ευρώ το κιλό.

