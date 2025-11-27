Καταστροφή από το γλοιοσπόριο στην Τριφυλία: Σαπίζουν οι ελιές πάνω στα δέντρα  

Δραματική είναι η κατάσταση στα περισσότερα χωράφια στην Τριφυλία και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ζημιές που παρατηρούνται στα ελαιόδεντρα από το δάκο και κυρίως από το γλοιοσπόριο.

Κάθε ημέρα που περνά οι ελιές σαπίζουν πάνω στα δέντρα, με τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής να βρίσκονται σε απόγνωση, μιας και βλέπουν να χάνεται το εισόδημα τους από την υποβάθμιση της ποιότητας.

Είναι χαρακτηριστικό πως τα περισσότερα λάδια βγαίνουν «βαριά», δηλαδή με οξύτητα που ξεπερνά τις 0,5 γραμμές και σε πολλές περιπτώσεις είναι πάνω και από 1 βαθμό!

Να σημειωθεί πως με οξύτητα μέχρι 0,5 γραμμές τα ελαιόλαδα θεωρούνται αρίστης ποιότητας και πληρώνονται με βάση την τιμή που ισχύει αυτή τη στιγμή στην αγορά, δηλαδή λίγο κάτω από τα 5 ευρώ το κιλό.

Από οξύτητα 0,6 γραμμές και πάνω, πέφτει η τιμή πώλησης του λαδιού. Κάθε γραμμή πάνω από το 0,5 ο παραγωγός χάνει και από 10 λεπτά του ευρώ.

Ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου στους Γαργαλιάνους μας ανέφερε πως 57 χρόνια που διατηρεί την επιχείρηση στην περιοχή, είναι με διαφορά η χειρότερη χρονιά όσον αφορά την οξύτητα των λαδιών που παράγονται και μια από τις χειρότερες όσον αφορά την παραγωγή.

Η ζημιά φυσικά είναι μεγάλη και για τους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων που αντλούν το κέρδος τους από το δικαίωμα που κρατούν από τους παραγωγούς, με βάση το λάδι που παράγεται και την ποιότητά του.

Οσο χαμηλής ποιότητας είναι το ελαιόλαδο, τόσο πιο φτηνά θα πωληθεί στους εμπόρους και άρα θα είναι αισθητά μειωμένο και το κέρδος για τους ελαιοτριβείς.

Τη φετινή ελαιοκομική χρονιά οι ελαιοπαραγωγοί στην Τριφυλία ξεκίνησαν το μάζεμα των ελιών νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, μιας και φοβόντουσαν για τις ασθένειες που έχουν αυξηθεί τα τελευταία 6-7 χρόνια στα δέντρα τους.

Στις περισσότερες περιοχές της Τριφυλίας η ελαιοσυγκομιδή έχει προχωρήσει αρκετά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και εκτιμάται πως μετά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου λίγες ελιές θα έχουν μείνει αμάζευτες. Οι ελαιοπαραγωγοί επιδιώκουν να μαζέψουν το συντομότερο δυνατό τη σοδειά τους μιας και κάθε μέρα που περνά ο καρπός χαλάει, με τις βροχές που προβλέπεται να πέσουν μέχρι το Σάββατο να επιδεινώνουν την κατάσταση.

Κ.Ηλ.