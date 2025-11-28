Μπαίνει από σήμερα το 75% της επιδότησης - Αγωνία στους αγρότες για το τελικό ποσό καταβολής

Ξεκινά σήμερα Παρασκευή η καταβολή της προκαταβολής της βασικής επιδότησης ύψους 363 εκατ. ευρώ προς 471.833 δικαιούχους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ανησυχία στους αγρότες για το ποιο θα είναι το ποσό που θα πάρουν είναι έκδηλη μιας και όσα έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.

Η πληρωμή που ξεκινά σήμερα, με ένα μήνα καθυστέρηση, αφορά το 75% της φετινής βασικής ενίσχυσης και αποτελεί μέρος του νέου πλαισίου που εφαρμόζεται μετά τις αλλαγές στο σύστημα ελέγχων και κατανομής των επιδοτήσεων.

Όπως επισημάνθηκε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, η φετινή διαδικασία πραγματοποιείται με αυξημένους διασταυρωτικούς ελέγχους, ενώ το τελικό ποσό που θα λάβουν οι παραγωγοί στο τέλος της χρονιάς θα είναι ισοδύναμο με το περυσινό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προκαταβολή περιλαμβάνει:

– 265 εκατ. ευρώ σε 211.030 ΑΦΜ για αρόσιμες και 324.589 για μόνιμες καλλιέργειες.

– 98 εκατ. ευρώ σε 87.753 κτηνοτρόφους, μετά τους σχετικούς ελέγχους στα δηλωμένα στοιχεία.

Συνολικά, 44.343 αιτήσεις έχουν τεθεί σε διαδικασία περαιτέρω ελέγχου.

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 1,9 δισ. ευρώ, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν επιπλέον 538 εκατ. ευρώ από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τις αποζημιώσεις για ζωικό κεφάλαιο. Μέχρι το τέλος του έτους, οι συνολικές πληρωμές αναμένεται να ανέλθουν στο 1,2 δισ. ευρώ, ενώ για το 2025 προβλέπεται να φθάσουν συνολικά στα 3,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των ενισχύσεων, το οποίο περιλαμβάνει:

– ψηφιακό γεωχωρικό χάρτη υψηλής ανάλυσης,

– ηλεκτρονική σήμανση για κάθε αιγοπρόβατο,

– ενισχυμένους φορολογικούς και διοικητικούς ελέγχους,

– διαλειτουργικότητα με το κτηματολόγιο για τα αγροτεμάχια.

Σε ό,τι αφορά ειδικές περιπτώσεις δηλώσεων, θα υπάρξουν:

– συμπληρωματικές κατανομές για 13.421 κτηνοτρόφους με βάση τιμολόγια γάλακτος–κρέατος και αγορές ζωοτροφών,

– διαδικασία ενστάσεων για αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ,

– δυνατότητα διόρθωσης για κοφτολίβαδα που δεν ταυτοποιούνται με δορυφορικά δεδομένα.

Όπως τονίσθηκε, «οι έντιμοι παραγωγοί θα λάβουν τελικά υψηλότερη ενίσχυση», καθώς τα ποσά που δεν θα καταβληθούν λόγω αποκλίσεων θα ανακατανεμηθούν αποκλειστικά σε όσους έχουν υποβάλει ακριβείς δηλώσεις.