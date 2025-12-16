Οι γεωπόνοι της Μεσσηνίας στηρίζουν τους αγρότες

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σημειώνει, σε ανακοίνωσή του: “Ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και με βραχυπρόθεσμα μέτρα. Απαιτούνται ουσιαστικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την παραμονή

του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Στη Μεσσηνία, ο πρωτογενής τομέας και ειδικότερα η ελαιοκαλλιέργεια, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολυπαραγοντική κρίση.

Μερικά από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αγροτική παραγωγή είναι: Το υπερβολικά αυξημένο κόστος παραγωγής, στο οποίο περιλαμβάνεται πλέον και η ραγδαία αύξηση του κόστους εργασίας, λόγω έλλειψης εργατών, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τα καύσιμα, τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, το οποίο καθιστά πολλές εκμεταλλεύσεις οικονομικά μη βιώσιμες. Το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Η έλλειψη βασικών υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στην άρδευση και στα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων. Η ερημοποίηση της υπαίθρου. Η ολοένα αυξανόμενη έλλειψη εργατικών χεριών. Η κλιματική αλλαγή και η προβληματική τα τελευταία χρόνια δακοκτονία.

Στεκόμαστε δίπλα στους αγρότες και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που στοχεύει σε πραγματικές λύσεις”.