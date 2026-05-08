Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας: Ζητεί άμεσες εκτιμήσεις ζημιών σε σταφίδα και αμπέλια

Τις τεράστιες καταστροφές στην σταφίδα και στα αμπέλια που προκάλεσε ο πάγος, επισημαίνει η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας και ζητεί άμεσες εκτιμήσεις των ζημιών από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγείσες περιοχές και αποζημίωση στο 100% της καταστροφής.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία σημειώνει:

“Τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν οι πρόσφατοι παγετοί σε αρκετές σταφιδοκαλλιέργειες της Μεσσηνίας, αφήνοντας βιοπαλαιστές αγρότες αντιμέτωπους με τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς παραγωγή και χωρίς εισόδημα.

Ιδιαίτερα στις περιοχές της Πυλίας, αλλά και σε άλλες αμπελουργικές ζώνες του νομού, οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με πολλούς παραγωγούς να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής παραγωγής. Ο παγετός χτύπησε σε κρίσιμο στάδιο της καλλιέργειας, καταστρέφοντας τον κόπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς.

Οι αγρότες του νομού βρισκόμαστε για ακόμη μία φορά θεατές στο ίδιο έργο. Όπως είδαμε πρόσφατα και με τη μεγάλη ζημιά που υπέστησαν οι πατατοπαραγωγοί της περιοχής μας από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, έτσι και σήμερα οι σταφιδοπαραγωγοί και αμπελουργοί καλούνται να πληρώσουν ξανά το κόστος των φυσικών καταστροφών χωρίς ουσιαστική προστασία και στήριξη. Την ίδια στιγμή, ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ συνεχίζει να αφήνει εκτός αποζημιώσεων πολλές ζημιές και βλαστικά στάδια, ενώ οι καθυστερήσεις και οι περιορισμοί στις εκτιμήσεις και τις πληρωμές οδηγούν τους παραγωγούς στην απόγνωση.

Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα, οι περικοπές στις επιδοτήσεις και οι συνέπειες της ΚΑΠ της Ε.Ε. έχουν ήδη γονατίσει τους μικρομεσαίους αγρότες. Τώρα, μετά τον παγετό, πολλοί κινδυνεύουν να βρεθούν βυθισμένοι στα χρέη και χωρίς δυνατότητα να συνεχίσουν την καλλιέργεια.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο για τα προβλήματά μας, συνάδελφοι λαμβάνουν κλητεύσεις από την αστυνομία για τις κινητοποιήσεις μας. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω στις διεκδικήσεις μας και στους αγώνες μας! Δεν μας τρομοκρατούν τα αγροτοδικεία”.

Η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας απαιτεί εδώ και τώρα: “Άμεσες εκτιμήσεις των ζημιών από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγείσες περιοχές. Αποζημίωση στο 100% της καταστροφής σε σταφίδες και αμπέλια, χωρίς όρους, εξαιρέσεις και κόφτες. Να δοθούν άμεσα προκαταβολές στους πληγέντες παραγωγούς, για να μπορέσουν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες και τα καλλιεργητικά έξοδα. Πάγωμα χρεών και υποχρεώσεων των πληγέντων αγροτών προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Καμία κατάσχεση και κανένας συμψηφισμός αποζημιώσεων και ενισχύσεων με χρέη. Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει στο 100% όλες τις φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Να σταματήσουν οι διώξεις των αγροτών και τα αγροτοδικεία. Παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις, με απόφαση της Βουλής”.

Καταλήγοντας, παρατηρεί πως “οι βιοπαλαιστές αγρότες της Μεσσηνίας έχουν αποδείξει ότι μόνο μέσα από τον οργανωμένο και ανυποχώρητο αγώνα μπορούν να κερδίσουν μέτρα ανακούφισης και προστασίας του εισοδήματός τους. Κανένας αγρότης μόνος του απέναντι στην καταστροφή”.