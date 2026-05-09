Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού: “Αμεσα μέτρα στήριξης για ζημιές σε σταφίδες και αμπέλια”

“Οι καταστροφές που προκάλεσε ο παγετός στη Μεσσηνία στις σταφίδες και στα αμπέλια είναι τεράστιες και σε πολλές περιοχές ολοκληρωτικές”, παρατηρεί ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και περιφέρειας. Και τονίζει πως “χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης, πλήρεις αποζημιώσεις και πραγματική προστασία του αγροτικού εισοδήματος”.

Σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και περιφέρειας σημειώνει: “Οι ζημιές στις σταφίδες, στα αμπέλια έχουν γονατίσει τους παραγωγούς, οι οποίοι βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται μέσα σε λίγες ώρες.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση και τον ΕΛΓΑ να προχωρήσουν άμεσα σε γρήγορη και ουσιαστική εκτίμηση των ζημιών, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια. Να αποζημιωθούν στο 100% όλες οι ζημιές, χωρίς τους περιορισμούς και τις απαράδεκτες εξαιρέσεις που προβλέπει ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να πληρώνουν εισφορές και όταν έρχεται η καταστροφή να μένουν απροστάτευτοι.

Σε πολλές περιοχές οι ζημιές είναι ολοκληρωτικές, ενώ σε ορισμένες καλλιέργειες οι συνέπειες του παγετού θα επηρεάσουν και την επόμενη χρονιά, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη οικονομική ασφυξία στους αγρότες και τις οικογένειές τους”.

Καταλήγοντας, επισημαίνει πως “η κατάσταση δεν επιτρέπει ούτε αδιαφορία ούτε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης, πλήρεις αποζημιώσεις και πραγματική προστασία του αγροτικού εισοδήματος”.