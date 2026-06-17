Επιφυλακή στην Πελοπόννησο για την ευλογιά αιγοπροβάτων - Θανατώσεις ζώων σε Αρκαδία και Μεσσηνία

Έξι είναι έως σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, δύο κρούσματα εντοπίστηκαν σε εκτροφές στην κοινότητα Μαυριές του Δήμου Μεγαλόπολης, όπου θανατώθηκαν συνολικά 176 ζώα. Τρία κρούσματα αφορούν εκτροφές στις κοινότητες Καστράκι, Χώρα και Τρόπαια του Δήμου Γορτυνίας, με συνολικό αριθμό θανατωθέντων ζώων τα 318.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ένα ακόμη κρούσμα στην κοινότητα Δεσύλλα του Δήμου Οιχαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, όπου θανατώθηκαν 217 ζώα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους και την κλινική επιτήρηση σε όλες τις εκτροφές που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που έχουν οριστεί, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της νόσου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί νέα ύποπτα κρούσματα στις εκτροφές που βρίσκονται υπό παρακολούθηση.