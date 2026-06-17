Καθυστέρηση καταβολής ενισχύσεων στις Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων

Τον κώδωνα του κινδύνου για δύο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς κρούει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ). Με ανακοίνωσή της ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόσο για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των προγραμμάτων των Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ), όσο και για τα προβλήματα εφαρμογής του Ελαιοκομικού Μητρώου.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕΠΕΛ, η παρατεταμένη καθυστέρηση στην καταβολή των ενισχύσεων προς τις ΟΕΦ έχει οδηγήσει δεκάδες οργανώσεις σε οικονομική ασφυξία. Όπως επισημαίνεται, τα προγράμματα αφορούν περίπου 65 Οργανώσεις Ελαιοπαραγωγών και περισσότερους από 20.000 παραγωγούς σε όλη τη χώρα, χρηματοδοτώντας δράσεις που σχετίζονται με την ποιότητα, την καινοτομία, την εκπαίδευση και τη βιωσιμότητα της ελληνικής ελαιοκομίας.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι φορείς έχουν υλοποιήσει τις εγκεκριμένες δράσεις τους και έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, αλλά παραμένουν απλήρωτοι, αντιμετωπίζοντας προβλήματα ρευστότητας, αδυναμία προγραμματισμού και κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους. Προειδοποιεί μάλιστα ότι, αν δεν υπάρξουν άμεσες λύσεις, πολλές οργανώσεις ενδέχεται να προχωρήσουν ακόμη και σε αναστολή λειτουργίας.

Παράλληλα, η ΔΟΕΠΕΛ εκφράζει έντονη ανησυχία για την εφαρμογή του Ελαιοκομικού Μητρώου, κάνοντας λόγο για σύγχυση, αντικρουόμενες ερμηνείες και έλλειψη σαφών οδηγιών προς τους παραγωγούς. Όπως αναφέρει, οι ελαιοπαραγωγοί καλούνται να συμμορφωθούν με νέες απαιτήσεις υπό την απειλή προστίμων, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο εφαρμογής και επαρκής ενημέρωση.

Η οργάνωση ζητά από το υπουργείο να δώσει άμεσα σαφείς κατευθύνσεις για το Ελαιοκομικό Μητρώο και να επιλύσει το πρόβλημα των πληρωμών, υπογραμμίζοντας ότι ο ελαιοκομικός τομέας δεν αντέχει άλλη αβεβαιότητα και διοικητική ασάφεια.