Παράσταση διαμαρτυρίας χθες στην Καλαμάτα: Πιέζουν οι αγρότες για λύσεις στα προβλήματα (βίντεο)

Η Ομοσπονδία απαιτεί: “Μείωση κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα. Το πετρέλαιο στον αγρότη στο 1 ευρώ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση την περίοδο των μπλόκων. Εγγυημένες τιμές: Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης και να μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να παράγουμε. Άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων: Όχι άλλες δικαιολογίες και αποκλεισμοί. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο έλεος της ευλογιάς και του αφθώδη πυρετού. Απαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες”.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους συναδέλφους του, ο α’ αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού Κώστας Αποστολόπουλος σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι “θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις με τις 55 μέρες που ήμασταν στον δρόμο. Αν εμείς δεν παράγουμε, θα διαλυθεί ο νομός. Αν διαλυθούμε εμείς, θα διαλυθούν όλοι”. Και ζήτησε “να στελεχωθεί η ΔΑΟΚ με γεωπόνους, για να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο”.

Σε δηλώσεις του παρατήρησε ότι “τα προβλήματά μας παραμένουν άλυτα και προστίθενται και άλλα. Η κατάσταση γίνεται τραγική και η συνέχιση στο επάγγελμά μας φαντάζει δύσκολη. Ο,τι υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός μετά από 55 μέρες στα μπλόκα και αργότερα με τον πόλεμο του Ιράν, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Η κατάσταση στη Μεσσηνία γίνεται αφόρητη. Η τιμή στο πιο καθοριστικό προϊόν, στο ελαιόλαδο έχει κατρακυλήσει κάτω από το κόστος παραγωγής και σε μια χρονιά που αναμένεται με καλή παραγωγή, οι παραγωγοί είναι ανάστατοι, αν πουλήσουμε κάτω από το κόστος παραγωγής. Γιατί πουλήσαμε έτσι τη σταφίδα και η σταφίδα εξαφανίστηκε”.

Ο Κ. Αποστολόπουλος ζήτησε “τη στήριξη από το κράτος που εδώ και πολλά χρόνια δεν τη βλέπουμε” και τόνισε: “Είχαμε καταστροφές από γλοιοσπόριο, από τον δάκο και την ξηρασία και σε κανένα απ’ αυτά δεν αποζημιωθήκαμε και δεν στηριχθήκαμε. Και δεν βλέπουμε να γίνεται κανένα έργο για την ξηρασία. Απεντάχθηκε το Μιναγιώτικο, το Φιλιατρινό δεν έχει ολοκληρωθεί, κανένα μικρό έργο δεν έχει γίνει. Αγροτικοί δρόμοι σε κακά χάλια, δεν μπορούμε να πάμε στα χωράφια μας. Εστω και αν μείνουμε οι τελευταίοι αγρότες, δεν θα πέσουμε αμαχητί. Θα είμαστε συνέχεια στον δρόμο”.

Τέλος, δήλωσε τη στήριξη των αγροτών στην απεργία των υπαλλήλων της Περιφέρειας, επισημαίνοντας: “Η ΔΑΟΚ που είναι πολύτιμο εργαλείο για να μας βοηθήσει, την έχουν διαλύσει με την υποστελέχωση. Ζητάμε να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, με γεωπόνους, για να μας βοηθήσουν στα δύσκολα που έρχονται λόγω της κλιματικής κρίσης”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μεσσήνης Κώστας Δουρούμης, αρχικά, αναφέρθηκε στο σχόλιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή του με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, στην οποία εκπροσώπησε τους αγρότες της Πελοποννήσου.

“Μου είπε «από όλη την Πελοπόννησο ήρθες μοναχός σου;”, ανέφερε και παρατήρησε: “Υποθέτω ότι είχε υπονοούμενο, αλλά εγώ του λέω. «Δεν έχουν ανάκαρο οι αγρότες πια να βγουν στον δρόμο. Είναι υπό εξαθλίωση. Και ο Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια έκατσε μοναχός του και τον Δράμαλη τον λιάνισε. Και μπορούμε και μιλάμε εμείς». Αυτά να τα αφήσουν, όπου ακουμπάνε είναι λωποδυτιά, κλεψιά και ...άγιος ο Θεός. Ζητάμε να κοιτάξουν τα προβλήματά μας. Οι πατάτες τσάμπα, τις παίρνουν ένα, πουλάνε δέκα. Να παίρνουν ένα και να πουλάνε δύο. Ποιο κοφίνι να πάει να βρει η γυναίκα στο σούπερ μάρκετ; Γιατί δεν βγάζουν νόμο, να αγοράζουν ένα και να πουλάνε δύο; Τι νόμος είναι να παίρνουν τα χωράφια του κόσμου; Φύγανε οι νέοι. Δίνουν το ΕΣΠΑ κι έρχεται ένας πλοιοκτήτης και έχει 40 στρέμματα υδροπονείο. Γιατί δεν τα σπάζει σε 40; Ολα για πάρτη τους; Να στείλω ένα μήνυμα: Οταν πεθαίνει ο αγρότης, τους παίρνει όλους κοντά του. Δέκα λαγόψαρα αν κατέβουν εδώ χάμω, η βαριά βιομηχανία του τουρισμού τελείωσε. Να σκύψουν στα προβλήματά μας, στους αγρότες, να κρατήσουμε τους νέους, τη γη μας”.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο κ. Δουρούμης ανέφερε ότι “η κτηνοτροφία ξεκληρίζεται. Είναι σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι” κι επισήμανε: “Να λάβουν μέτρα, γιατί τελειώσαμε. Δήλωσαν 16.000 ζώα οι ΟΠΕΚΕΠέδες και πολεμάνε να τους καλύψουν και με τις θανατώσεις των ζώων και είναι 6.000 τα ζώα”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων Νίκος Σινάνης εκτίμησε ότι “όταν το κράτος δεν στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, είναι έρμαιο, προτεκτοράτο ξένων συμφερόντων” κι επέκρινε την κυβέρνηση που δεν κάνει ελέγχους και δεν δίνει λύση στις ελληνοποιήσεις ξένων προϊόντων και στη μεγάλη ψαλίδα των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Μίλησε για αθρόες εισαγωγές υποβαθμισμένης ποιότητας ελαιολάδου με αποτέλεσμα να φεύγουν τα βαριά λάδια και τα ποιοτικά να πωλούνται 3,60 και 3,70 ευρώ το κιλό, ενώ το κόστος καλλιέργειας είναι 4,20 ευρώ.

Ο Γιάννης Σουρίλας, εκπρόσωπος ενημέρωσης του Αγροτικού Συλλόγου Μεσσήνης, παρατήρησε ότι “δεν ανεχόμαστε το ξεκλήρισμα, να μας διώξουν από τη γη μας” και σημείωσε πως τη ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών θα βοηθήσει όλο τον λαό. Επέκρινε την κυβέρνηση που δεν ακούει τους αγρότες και δήλωσε “συνεχίζουμε και θα κερδίσουμε”.

Ο Βασίλης Λυμπέρης, από το Βασιλίτσι, μίλησε για νίκη των αγροτών στα μπλόκα, γιατί, όπως επισήμανε, “η κυβέρνηση δεν κατάφερε να βάλει την κοινωνία απέναντί μας” και προσκάλεσε τους αγρότες να ενώσουν τις δυνάμεις τους με γιατρούς και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.