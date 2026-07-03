Αλλαγή διαδικασίας για Ελαιοκομικό Μητρώο προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς

Οι αντιδράσεις των αγροτών αλλά και το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί η διαδικασία αναγκάζουν την κυβέρνηση να αλλάξει στάση σε σχέση με τη σύνταξη του ελαιοκομικού μητρώου και πιθανώς και με το ζήτημα των δηλώσεων του ελαιοκάρπου από το χωράφι στο ελαιοτριβείο.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, στο περιθώριο συνέντευξης τύπου την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αντικείμενο τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων, αναφερόμενος στο ελαιοκομικό μητρώο παραδέχτηκε ότι οι προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ιδιαίτερα πιεστικές, ενώ η εφαρμογή του, με τον τρόπο που προβλέπεται σήμερα, αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη στην πράξη.

«Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξουμε το μητρώο έτσι όπως πρέπει, μέσα στις προθεσμίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξευρεθεί μια λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο εφαρμόσιμη λύση. «Πάντα σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθώ να βρω μια λιγότερο γραφειοκρατική λύση και πιο απλοποιημένη, έτσι ώστε να μη χρειαστεί "να πάρουμε το κεφάλι κανενός", ούτε να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε μια προθεσμία χωρίς να έχουμε τις εγγυήσεις που χρειάζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών είτε στο χρονοδιάγραμμα είτε στον τρόπο εφαρμογής του μητρώου, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την υλοποίηση και να περιοριστεί η επιβάρυνση των παραγωγών και των εμπλεκόμενων φορέων.

Εκκρεμότητες των ΟΕΦ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στις εκκρεμότητες που αφορούν τις Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση που παραμένει άλυτη, χωρίς ευθύνη των παραγωγών που συμμετείχαν στα σχετικά προγράμματα.

Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός «δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε σωστά», με αποτέλεσμα αρκετές ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμοί να ξεκινήσουν επενδύσεις οι οποίες τελικά έμειναν χωρίς την προβλεπόμενη κοινοτική χρηματοδότηση, λόγω απεντάξεων και διακοπής της χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να διαμορφωθεί μια λύση που θα επιτρέψει την κάλυψη των εκκρεμοτήτων μέσω εθνικών πόρων, χωρίς αυτή να χαρακτηριστεί ως κρατική ενίσχυση.

«Προσπαθούμε να βρούμε με την DG AGRI στην Κομισιόν μια πρακτική λύση που να μας επιτρέπει να πληρώσουμε με εθνικούς πόρους τις εκκρεμότητες, να μη θεωρηθεί κρατική ενίσχυση, έτσι ώστε να βγάλουμε αυτούς τους ανθρώπους από την ομηρία», δήλωσε ο υπουργός.