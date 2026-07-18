Ενημερωτική ημερίδα στη Σπηλιά Τριφυλίας για το γλοιοσπόριο

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Γλοιοσπόριο: σύγχρονες προκλήσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στο προαύλιο χώρο του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σπηλιά στις 8 το βράδυ.

Την ημερίδα διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπηλιάς «Ο Ερμής».

Ομιλητές θα είναι οι: Αντώνης Παρασκευόπουλος, γεωπόνος - πρώην διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αναστασία Παπαγεωργίου, γεωπόνος - υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Στέλλα Μπίτσικα γεωπόνος - υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: «Η ασθένεια του γλοιοσπόριου:νέες τεχνολογίες και μελλοντικές προοπτικές», «Ολοκληρωμένη διαχείριση του γλοιοσπορίου στην ελιά», «Alternaria spp:μια νέα φυτοπαθολογική πρόκληση στην ελαιοκαλλιέργεια».

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και ερωτήσεις.

Κ.Μπ.