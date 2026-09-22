7 μήνες αναμονής για τις ζημιές στον Ταΰγετο... - Την κρατική χρηματοδότηση περιμένει ο Δήμος Καλαμάτας

Επτά και πλέον μήνες έχουν περάσει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Καλαμάτας και κυρίως τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, αφήνοντας πίσω εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους και υποδομές. Κι ενώ οι ανάγκες αποκατάστασης στην περιοχή παραμένουν πολλές και ιδιαίτερα σοβαρές, ο Οκτώβριος πλησιάζει και η κρατική χρηματοδότηση που απαιτείται για να προχωρήσουν τα επόμενα έργα δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους κινείται ο κρατικός μηχανισμός σε παρεμβάσεις που χαρακτηρίζονται επείγουσες.

Η κακοκαιρία είχε οδηγήσει στην κήρυξη σειράς περιοχών του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ενώ η κατάσταση επιβαρύνθηκε και από τις συνεχείς βροχοπτώσεις που ακολούθησαν μέσα στον ίδιο μήνα. Η σχετική κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει, μάλιστα, παραταθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, καθώς, σύμφωνα με την απόφαση της Πολιτικής Προστασίας, εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική κήρυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας προχώρησε ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία των παρεμβάσεων, εγκρίνοντας την εισήγηση για τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης για το έργο «Αποκατάσταση από θεομηνία οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Καλαμάτας & Δ.Ε. Θουρίας», προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διαδικασία προβλέπεται να γίνει λόγω του κατεπείγοντος με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

Όπως ανέφερε κατά τη συζήτηση ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, πρόκειται ουσιαστικά για το δεύτερο εκατομμύριο ευρώ που προορίζεται για παρεμβάσεις αποκατάστασης, με το συνολικό ύψος των δύο σκελών να φθάνει τα 2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει η απαιτούμενη έγκριση για κανένα από τα δύο, με αποτέλεσμα ο Δήμος να έχει προχωρήσει τις δικές του διοικητικές διαδικασίες, αλλά να μην μπορεί ακόμη να περάσει στην επόμενη φάση.

Οι παρεμβάσεις αφορούν περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Καλαμάτας και Θουρίας, μεταξύ άλλων τη Νέδουσα, την Αλαγονία, την Αρτεμισία και το Ελαιοχώρι. Η μελέτη προβλέπει κατασκευή τεχνικών έργων και λιθοδομών για την προστασία πρανών, τσιμεντοστρώσεις, μικρά τοιχία αντιστήριξης, επενδεδυμένες τάφρους, ασφαλτοστρώσεις, φρεάτια απορροής ομβρίων και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. Η ανάγκη των παρεμβάσεων αποτυπώθηκε ήδη από τον Φεβρουάριο, όταν ο Δήμος έκανε λόγο για σοβαρές ζημιές και κατολισθητικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου.

Στο ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία στάθηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την εισήγηση, η πρόσκληση προβλέπεται να απευθυνθεί σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων.

Απαντώντας, ο Θανάσης Βασιλόπουλος πρότεινε να υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να μην υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς το ποιοι έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι, ούτως ή άλλως, ο αριθμός των εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα ενδιαφερθούν δεν αναμένεται να είναι μεγάλος, εκφράζοντας την άποψη ότι πιθανότατα θα υπάρξουν μόλις δύο ενδιαφερόμενοι.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος έθεσε στη συζήτηση το ευρύτερο ζήτημα της στελέχωσης και των μέσων που διαθέτουν οι δήμοι. Όπως ανέφερε, η απουσία επαρκούς και κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού, οδηγεί στην ανάθεση τέτοιων παρεμβάσεων σε εξωτερικούς αναδόχους. Κατά την άποψή του, εάν οι δήμοι διέθεταν το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται, μέρος αυτών των εργασιών θα μπορούσε να εκτελείται ταχύτερα και με μικρότερο κόστος.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας ανέφερε ότι η πρώτη φάση των αποκαταστάσεων έχει ολοκληρωθεί, με τον Δήμο να βρίσκεται πλέον σε αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και των σχετικών εγκρίσεων προκειμένου να προχωρήσει στα επόμενα έργα.

Η τεχνική προετοιμασία, πάντως, έχει προχωρήσει: για το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται χρόνος εκτέλεσης 270 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Έτσι, την ώρα που συμπληρώνονται σχεδόν οκτώ μήνες από τις πρώτες μεγάλες ζημιές του Φεβρουαρίου, ο Δήμος έχει φτάσει μέχρι το στάδιο προετοιμασίας των διαδικασιών ανάθεσης, όμως το καθοριστικό βήμα παραμένει η ενεργοποίηση των χρηματοδοτήσεων. Και όσο αυτή εκκρεμεί, οι οριστικές παρεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή.