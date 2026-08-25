Aνοιξαν τα απεντομωτήρια της Συκικής: Ξεκίνησε η παραλαβή χωρίς να ορισθεί τιμή στα σύκα  

Ανοιξαν τα απεντομωτήρια της Συκικής και η συνεταιριστική οργάνωση παραλαμβάνει από χθες σύκα, πληρώνοντας τους παραγωγούς έναντι, χωρίς να έχει οριστεί τιμή προκαταβολής. Η τελική εκκαθάριση από τη Συκική θα γίνει με βάση την τιμή που θα διαμορφωθεί στην αγορά και με γνώμονα τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών.

Αυτό δήλωσε χθες στην «Ε» ο πρόεδρος της Συκικής Παναγιώτης Παπαγεωργίου, επισημαίνοντας παράλληλα τις δυσκολίες που υπάρχουν στη διεθνή αγορά εξαιτίας του ανταγωνισμού τόσο από επιχειρήσεις της Τουρκίας όσο και από πωλητές της υπόλοιπης Ελλάδας. Ο ίδιος τόνισε ότι στόχος της συνεταιριστικής οργάνωσης είναι η τιμή παραγωγού που τελικά θα διαμορφωθεί να είναι η καλύτερη που θα υπάρχει στην αγορά. Επισημαίνουμε ότι Τιμή προκαταβολής δεν είχαν ανακοινώσει δημοσίως μέχρι χθες ούτε οι ιδιώτες και παραμένει άγνωστο εάν θα το πράξουν στη συνέχεια

Ο πρόεδρος της Συκικής ανέφερε ότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται μέχρι στιγμής θετικά, καθώς υπάρχουν καλές ποσότητες και καλές ποιότητες σύκων, ενώ ευνοϊκές ήταν και οι καιρικές συνθήκες.

Μικρή ανησυχία προκαλεί ο καύσωνας των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα όμως με τον κ. Παπαγεωργίου, εφόσον οι υψηλές θερμοκρασίες δεν συνεχιστούν, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η φετινή παραγωγή θα είναι καλή τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι η Συκική έδινε προκαταβολή στους παραγωγούς με βάση συγκεκριμένη τιμή που είχε καθοριστεί για την παραλαβή των σύκων. Φέτος δεν έχει οριστεί τιμή προκαταβολής. Οι παραγωγοί πληρώνονται έναντι και η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια, με βάση τις τιμές που θα έχουν διαμορφωθεί στην αγορά.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της Συκικής, γεγονός που, σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, δημιουργεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνεταιριστική οργάνωση. Η μείωση του κόστους παραγωγής και οι σύγχρονες δυνατότητες τυποποίησης ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και διευκολύνουν τη διάθεσή τους στην αγορά.

Όπως εκτιμά ο πρόεδρος της Συκικής, τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων θα δώσουν στην οργάνωση μεγαλύτερα περιθώρια ώστε να προσφέρει καλύτερες τιμές στους παραγωγούς.

Θ.Λ.