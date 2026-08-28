Παράταση για δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου

Για ένα χρόνο μετατίθεται η εφαρμογή της υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου, καθώς το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2027, ενώ οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2028.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με απόφαση του υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά, ύστερα από εισήγηση του υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο για τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου.

Η υποχρέωση αφορά όλους τους νόμιμους κατόχους ελαιοτεμαχίων, οι οποίοι θα πρέπει από την 1η Οκτωβρίου 2027 να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής.

Παράλληλα προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός έτους, καθώς οι κυρώσεις για τη μη τήρηση της υποχρέωσης θα αρχίσουν να επιβάλλονται από την 1η Οκτωβρίου 2028.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, η παράταση δίνει στους παραγωγούς τον αναγκαίο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις του συστήματος δηλώσεων συγκομιδής. Η σχετική απόφαση θα τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.