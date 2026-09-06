O πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών στην «Ε»: “Δύσκολη χρονιά για τους αγρότες της Τριφυλίας”

Οι τιμές των προϊόντων σε όλο το φάσμα τις παραγωγής όπως σημειώνει κινήθηκαν σε επίπεδα κάτω του κόστους παραγωγής και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις οι παραγωγοί κατάφεραν να καλύψουν τα έξοδα τους ή να έχουν ένα μικρό κέρδος. Παράλληλα προϊόντα έφτασαν να είναι στα αζήτητα ή να μένουν στο χωράφι τη στιγμή που το κόστος παραγωγής είναι στα ύψη.

Ωστόσο τον αγροτικό τομέα τον προβληματίζει και τον απασχολεί και το ζήτημα των επιδοτήσεων, καθώς όπως τονίζει ο κ. Κοροβίλας δεν έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Κρίσιμο δε είναι πως αν δεν δοθούν έγκαιρα τα χρήματα των επιδοτήσεων πάνω στην ελαιοπαραγωγή που υπάρχουν αυξημένα έξοδα, τότε πολλοί παραγωγοί θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε πωλήσεις σε όποια τιμή υπάρχει.

Ο προβληματισμός και η αγωνία είναι έντονα υπογραμμίζει, σημειώνοντας πως θα πρέπει να ξεχάσουμε την αγροτική παραγωγή όπως ήταν μέχρι σήμερα, αφού στόχος είναι να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κοροβίλας για το θέμα των επιδοτήσεων σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΟΣΔΕ, πως θα είναι, πότε θα έρθουν στην επικαιρότητα. Ο κόσμος είναι ενοχλημένος πάρα πολύ, αγχωμένος πάρα πολύ, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, τι χρονικό περιθώριο υπάρχει. Γενικά υπάρχει μια αναστάτωση και μια αβεβαιότητα σε μέγιστο βαθμό, από όλη την παραγωγική τάξη, όχι μόνο της περιοχής, αλλά όλης της επικράτειας.

Δεν έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις και ακόμη δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια ημερομηνία που θα λέει ότι ξεκινάει τότε και θα είναι μέχρι τότε. Όλα είναι στον αυτόματο πιλότο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις, δεν ξέρουμε τι θα γίνει γενικά σε όλο τον αγροτικό τομέα. Νομίζω ότι ξέρουν τι θέλουν να κάνουν πολύ καλά , ο αγροτικός κόσμος δεν έχει αντιληφθεί τι μας περιμένει και ευελπιστώ να μη τους βγει αυτό που θέλουν να κάνουν. Θέλουν να συρρικνώσουν τον αγροτικό τομέα σε πολύ λίγα χέρια, την αγροτική παραγωγή όπως την ξέρουμε σήμερα να την ξεχάσουμε, θα πάμε σε λίγα χέρια, σε μεγάλες εταιρείες, σε μεγάλα funds, πάνε για τον απόλυτο έλεγχο του φαγητού. Ευελπιστώ να μη το πετύχουν.

Από τη στιγμή που οι αιτήσεις για τις επιδοτήσεις δεν έχουν ξεκινήσει , δεν υπάρχουν τα στοιχεία του παραγωγικού τομέα , φυσικό και επόμενο είναι ότι οι επιδοτήσεις θα πάνε προς τα πίσω. Εκεί που ήταν μια ανάσα για τον παραγωγό ειδικά στο κομμάτι της ελαιοκαλλιέργειας , που θα μπορούσε ο παραγωγός να κλείσει κάποιες «πληγές» όπως είναι το εργατικό, αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρξει η επιδότηση να έρθει στην ώρα της, δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν οι εργάτες και έτσι θα εξαναγκαστεί ο παραγωγός να πουλήσει λάδι σε τιμές που θα έχουν καθορίσει άλλοι για εμάς».

Μιλώντας για το πώς εξελίχθηκε η φετινή χρονιά στις καλλιέργειες της περιοχής τόνισε: «Τη φετινή χρονιά, η πρώτη σεζόν στα θερμοκήπια σε αγγούρια και ντομάτες έκλεισε με το 50% των παραγωγών να είναι οριακά προς τα κάτω και το υπόλοιπο 50% οριακά να έχει βγάλει τα χρήματα που έδωσαν. Στο κομμάτι των καρπουζιών στη περιοχή ένα 25-30% των παραγωγών μπορεί να έβγαλε ένα μικρό κέρδος, το υπόλοιπο ποσοστό δεν έβγαλε κέρδος. Ένα ποσοστό λόγω των καιρικών συνθηκών και ένα άλλο λόγο ότι οι τιμές ήταν πολύ πιο κάτω από το κόστος παραγωγής.

Στα υπαίθρια κηπευτικά την καλοκαιρινή σεζόν, τα καρπούζια έμειναν στα χωράφια, οι ντομάτες και τα αγγούρια όλο αυτό το διάστημα ήταν στα αζήτητα, όπως και τα υπόλοιπα κηπευτικά. Όλο το φάσμα της καλοκαιρινής καλλιέργειας πήγε υπέρ πίστεως και πατρίδος. Οι τιμές ήταν στο ναδίρ και το χειρότερο από όλα ήταν ότι πετάχτηκαν πάρα πολλά προϊόντα και έμειναν στα χωράφια πάρα πολλά.

Τώρα έχει ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν στα θερμοκήπια, πάλι με πολλά προβλήματα για τις ντομάτες, τα αγγούρια που μπήκαν μέσα στο καλοκαίρι δεν πήγαν καλά από τιμές. Να δούμε πως θα βγει η σεζόν πηγαίνοντας προς τον χειμώνα, να δούμε σε τι κατάσταση θα βρεθούν τα προϊόντα.

Από ότι φαίνεται οι πιέσεις του πληθωρισμού θα πέσουν πάλι στον αγροτικό τομέα όπως γίνεται κάθε φορά και δεν τους ενδιαφέρει αν θα μπορέσει ο παραγωγός να πάρει πέντε δραχμές για να μπορέσει να επιβιώσει ή αν θα κάνουν εισαγωγές ανέλεγκτα.

Η φετινή χρονιά δεν έχει πάει καθόλου καλά, μπορεί να υπάρχουν 2-3 εξαιρέσεις, αλλά γενικά δεν έχει πάει καλά. Είναι μια από τις δύσκολες χρονιές, είχαμε και άλλες δύσκολες χρονιές, αλλά όχι σε αυτό το φάσμα και με αυτό το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής σήμερα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, οπότε όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά είναι πολλά τα χιλιάρικα που “μπαίνει μέσα” το κάθε στρέμμα».