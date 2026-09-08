Συνάντηση της ΣΑΣΟΕ με τον Αντώνη Σαμαρά

Την αντιπροσωπεία του ΣΑΣΟΕ αποτελούσαν ο πρόεδρος Γιώργος Κατσούλης, ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας «Η Ένωση» Θανάσης Τσιοτίνας, οι Χρήστος Μπαρλιάς, Χριστίνα Αρχοντή, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας, καθώς και ο επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Παρόλας. Κατά τη συνάντηση κατατέθηκε υπόμνημα με προτάσεις για μια Εθνική Στρατηγική Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Αναζωογόνησης της Υπαίθρου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης, το δημογραφικό πρόβλημα της υπαίθρου, οι καθυστερήσεις στις αγροτικές πληρωμές και το ΟΣΔΕ, η κρίση της κτηνοτροφίας, το υψηλό κόστος παραγωγής, η έλλειψη εργατών γης και η διαχείριση του νερού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση των συνεταιρισμών, στην προστασία των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, στην αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων, στην πλήρη ιχνηλάτηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας. Συζητήθηκαν επίσης η αναμόρφωση του ΕΛΓΑ, ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υποδομών, η στήριξη των νέων αγροτών, η δημιουργία Τράπεζας Αγροτικής Γης και η ανάγκη σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για παραγωγούς και συνεταιρισμούς. Σύμφωνα με τον ΣΑΣΟΕ, ο Αντώνης Σαμαράς υπογράμμισε ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση, η διατροφική αυτάρκεια, η περιφερειακή ανάπτυξη και η διατήρηση ζωντανής της ελληνικής υπαίθρου αποτελούν ύψιστη εθνική προτεραιότητα, ενώ δεσμεύτηκε να διατηρήσει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τον Σύνδεσμο για την ανάδειξη των ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα.