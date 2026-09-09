Πάει πίσω η καταβολή της βασικής ενίσχυσης

Τόσο οι παραγωγοί που επιχειρούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ατομικά όσο και τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) βρίσκονται μπροστά σε ψηφιακό αδιέξοδο.

Σοβαρές δυσλειτουργίες της νέας πλατφόρμας της ΑΑΔΕ

Το σύστημα παρουσιάζει προβλήματα διασύνδεσης με κρίσιμα ψηφιακά μητρώα, όπως το Κτηματολόγιο, το Ε9 και το myDATA, προκαλώντας εμπλοκή στα γεωχωρικά δεδομένα και στα στοιχεία των αγροτεμαχίων. Το βασικό εμπόδιο εντοπίζεται στις αποκλίσεις ανάμεσα στα παλιά αρχεία πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα δεδομένα του Κτηματολογίου. Εφόσον η διαφορά υπερβαίνει το 5%, η αίτηση «κολλάει», ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αποκλίσεις άνω του 20% δεν θα καταβάλλεται επιδότηση.

Τα νούμερα αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Από το σύνολο των 640.000 αιτήσεων που πρέπει να κατατεθούν πανελλαδικά, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν οριστικοποιηθεί μόλις 2.000 με 3.000.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και τα επίσημα χρονοδιαγράμματα της ΑΑΔΕ τίθενται εν αμφιβόλω. Παρά τον αρχικό σχεδιασμό για καταβολή προκαταβολής έως τις 31 Οκτωβρίου σε όσους υπέβαλαν δήλωση έως τις 15 Σεπτεμβρίου, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής συνέδεσε την πληρωμή με τη συγκέντρωση ικανού αριθμού αιτήσεων, χωρίς να διευκρινίσει το όριο. Με τον τρέχοντα ρυθμό, ο στόχος αυτός θεωρείται ανέφικτος. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο τι θα συμβεί με όσες αιτήσεις χρειαστούν τροποποίηση, ενώ για όσες υποβληθούν στο διάστημα 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, η προκαταβολή μεταφέρεται για τα τέλη Νοεμβρίου.

Μπροστά στον κίνδυνο πλήρους εμπλοκής, στην ΑΑΔΕ εξετάζουν ως εναλλακτικό σενάριο να χορηγηθεί φέτος η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης με βάση τα δικαιώματα και τα στρέμματα της περσινής δήλωσης του 2025. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι αναπόφευκτες αποκλίσεις θα διευθετηθούν μέσω συμψηφισμού στην εκκαθάριση στο τέλος του έτους.

Την ίδια στιγμή, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ιταλία, οι παραγωγοί έχουν ήδη εισπράξει την προκαταβολή από τον Αύγουστο.

Θ.Λ.