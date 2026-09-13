“Σταφιδοχρονιά και στη Μεσσηνία”: Ενώ αναμένεται η οριστική τιμή

Είναι καλή η φετινή χρονιά, “σταφιδοχρονιά”, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, για τη σταφίδα στη Μεσσηνία και σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Πελοποννήσου και της Ζακύνθου, που εξακολουθεί να καλλιεργείται.

Ομως, πέρα από τα ζητήματα με τον καιρό, υπάρχουν προβλήματα με άγρια ζώα και κυρίως με τα αγριογούρουνα που έχουν πολλαπλασιαστεί και προκαλούν μεγάλες ζημιές. Οι παραγωγοί που βάζουν ηλεκτροφόρες περιφράξεις για να σώσουν το προϊόν τους, περιμένουν λύσεις από την Πολιτεία.

Η τιμή πρέπει να παραμείνει στα 2,60 ευρώ το κιλό και να αυξηθεί, για να έχουν κίνητρο οι παραγωγοί και να αντέξουν, για να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να μην εγκαταλειφθεί κι εξαφανιστεί το ιστορικό και δυναμικό προϊόν.

Καθοριστική στη στήριξη της σταφίδας είναι η συμβολή της Παναιγιαλείου Ενωσης.

Οι παραγωγοί σημειώνουν ότι η σταφίδα πρέπει να παραμείνει και να υπάρχει ως εναλλακτικό και συμπληρωματικό εισόδημα, γιατί η μονοκαλλιέργεια της ελιάς είναι καταδικαστική εξέλιξη για τον αγροτικό κόσμο, όπως επιβεβαιώνεται αυτή την περίοδο με την κατρακύλα των τιμών του ελαιολάδου. Ολα αυτά τα στοιχεία τονίστηκαν στην “Ε” από συνεταιριστές και παραγωγούς που άντεξαν και συνεχίζουν να καλλιεργούν σταφίδα.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος της Παναιγιαλείου Ενωσης Θανάσης Σωτηρόπουλος σημείωσε: “Φέτος είναι σταφιδοχρονιά. Ολα είναι καλά, μια χαρά, αν εξαιρέσεις κάποιες ζημιές στις περιοχές της Νεμέας και της Ζακύνθου. Ηταν καλός ο καιρός και ευνοϊκές οι συνθήκες. Στην Αιγιάλεια, στις όψιμες περιοχές, ακόμα τρυγάμε. Είναι και η έλλειψη εργατικών χεριών που μας πήγε προς τα πίσω. Στην περιοχή μας η σταφίδα καλλιεργείται στα ορεινά και τα ημιορεινά”.

Για την τιμή παρατήρησε πως “δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Για την ώρα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι σίγουρο” και πρόσθεσε: “Καλούμε τους παραγωγούς να εμπιστευτούν την Παναιγιάλειο και τους συνεταιρισμούς. Ολοι και περισσότερο από όλους εγώ, γιατί είμαι και παραγωγός, θέλουμε την καλύτερη τιμή. Θα είναι μια καλή χρονιά. Ο,τι παραχθεί, θα φύγει, θα διατεθεί, δεν υπάρχουν αποθέματα”.

Για το νέο ενδιαφέρον των παραγωγών για τη σταφίδα, μετά τα χιλιάδες στρέμματα που ξεριζώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, ο πρόεδρος της Παναιγιαλείου επισήμανε: “Ξαναφυτεύουν σταφίδες οι παραγωγοί, όπου τους δίνεται η ευκαιρία. Τώρα που υπάρχει πρόβλημα με το λάδι, με τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ενωση από τρίτες χώρες χωρίς δασμούς. Είναι οι αναπτυσσόμενες για το ελαιόλαδο χώρες (Τυνησία, Τουρκία κλπ.) που μας ανταγωνίζονται”.

Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Ενωση Μεσσηνίας Παύλος Χριστόπουλος παρατήρησε ότι “είναι καλή η χρονιά για τη σταφίδα, εκτός από τις περιοχές που έγιναν ζημιές από τον καιρό τον Μάιο αλλά και από τα αγριογούρουνα”. Σημείωσε πως “είναι καλή η ποιότητα και ο κόσμος παραδίδει το προϊόν, ενώ υπάρχουν και αυτοί που μπορεί να κρατήσουν τη σταφίδα στις αποθήκες τους, περιμένοντας καλύτερη τιμή. Η Ενωση παραλαμβάνει Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή σε Μεσσήνη, Γιάλοβα, Γαργαλιάνους και Κόμπους μετά από συνεννόηση”.

Οσον αφορά την τιμή ενημέρωσε πως περιμένουν τον καθορισμός της μετά τις 20 Σεπτεμβρίου και τόνισε: “Στόχος είναι να παραμείνει στα 2,60 ευρώ το κιλό και να πάει και παραπάνω, για να παραμείνει η καλλιέργεια στην περιοχή μας. Υπάρχει ζήτημα με τα αγριογούρουνα. Εχει αυξηθεί πολύ ο πληθυσμός τους και προκαλούν ζημιές, πρέπει να βρεθούν λύσεις. Η σταφίδα είναι ιστορικό προϊόν. Ξεχρέωσε την Ελλάδα σε δύσκολες εποχές. Πρέπει να παραμείνει, δεν είναι καλό πράγμα η μονοκαλλιέργεια της ελιάς. Και το βλέπουμε τώρα με τις τιμές που έχει το λάδι”.

Ο παραγωγός Γιώργος Νικολακόπουλος από το Μουζάκι, εκτίμησε ότι “η φετινή χρονιά είναι καλή, όχι άριστη” κι εξήγησε: “Εκτός από τον καιρό έχουμε και τα αγριογούρουνα, τα τσακάλια και τα πουλιά (κίσσες, κοτσύφια) που προκαλούν προβλήματα και κάνουν ζημιές. Με την ηλεκτροφόρα περίφραξη σταματάμε τα αγριογούρουνα, αλλά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πουλιά. Οποιος δεν είχε ηλεκτρική περίφραξη, δεν πήρε παραγωγή. Πρέπει κάτι να γίνει με τα αγριογούρουνα, να ασχοληθεί η Περιφέρεια και κυρίως το υπουργείο. Στη Γερμανία πήραν απόφαση και τα επικήρυξαν”.

Για την προοπτική της καλλιέργειας παρατήρησε ότι “χιλιάδες στρέμματα έχουν ξεριζωθεί, στο χωριό 6 – 7 παραγωγοί έχουμε μείνει που καλλιεργούμε σταφίδα” και σημείωσε: “Δεν υπήρχαν τιμές και ο κόσμος τις ξερίζωσε. Αν συνέχιζε να έχει 1,5 ευρώ, δεν θα είχε μείνει κλήμα. Η τιμή πρέπει να μείνει στα 2,60 ευρώ και να αυξηθεί. Η σταφίδα πρέπει να παραμείνει. Είναι καλοκαιρινό εισόδημα. Εχω 10 στρέμματα και τα καλλιεργώ μόνος μου. Εργάτες χρειάζομαι μόνο για τον τρύγο στην περιοχή μας και τα αμπέλια έχουν μειωθεί. Η μονοκαλλιέργεια της ελιάς δεν είναι καλό πράγμα. Εχουμε πολλά έξοδα ως οικογένεια που συνεχώς αυξάνονται και χρειαζόμαστε και τη σταφίδα να μας στηρίξει”.

Ο παραγωγός Γιώργος Νικολόπουλος από το Αβραμιού επιβεβαίωσε ότι είναι καλή η χρονιά κι ενημέρωσε πως “είναι αυξημένη η παραγωγή στην περιοχή μας και η ποιότητα είναι καλή και θα μπορούσε να είναι και καλύτερη”.

Εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει στήριξη από την Παναιγιάλειο και υπογράμμισε ότι “η τιμή πρέπει να παραμείνει στα 2,60 ευρώ και να αυξηθεί. Γιατί το κόστος φέτος σε φάρμακα, λιπάσματα και πετρέλαια ήταν αρκετά αυξημένο”.

Για τις ζημιές από τα άγρια ζώα παρατήρησε πως “έχουν πολλαπλασιαστεί. Αγριογούρουνα, τσακάλια και αλεπούδες κάνουν ζημιές στις καλλιέργειες και τη σταφίδα και βάζουμε ηλεκτρικές περιφράξεις για να τις σώσουμε”.

Υπενθύμισε ότι έχουν μείνει λίγες σταφίδες και τόνισε ότι “το προϊόν πρέπει να παραμείνει και για ιστορικούς λόγους, αλλά κυρίως για να έχουμε εναλλακτικό, συμπληρωματικό εισόδημα. Η σταφίδα μεγάλωσε, έζησε την Ελλάδα. Αν παραμείνεις μόνο με το λάδι, κάηκες. Και το βλέπουμε τώρα με τις τιμές που έχει”.