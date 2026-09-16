Η ΔΑΟΚ Τριφυλίας για την μελισσοκομική περίοδο

Η δήλωση του αριθμού των κυψελών που θα διαχειμάσουν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο γραφείο της ΔΑΟΚ στην Κυπαρισσία, στα γραφεία του Κέντρου Μελισσοκομίας στην Τρίπολη (τηλέφωνο επικοινωνίας 2710243352, υπεύθυνος Γιώργος Κοτσιώμπας), και μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τους ίδιους τους μελισσοκόμους με την χρήση των κωδικών taxisnet στην διεύθυνση https://bees.agriculture.gov.gr/beeregistry-back/.

Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι υποχρεωτική, ώστε ο μελισσοκόμος να θεωρείται «ενεργός» να διατηρεί δηλαδή την μελισσοκομική του ιδιότητα και να μπορεί να τύχει όλων των ευεργετημάτων που απορρέουν από αυτή.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Οκτωβρίου 2026. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και έως την 20η Νοεμβρίου το σύστημα παραμένει ανοικτό και επιτρέπει την υποβολή δήλωσης. Ωστόσο όσοι κάνουν δήλωση στο χρονικό διάστημα από 21 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο ετήσιο δείγμα επιτόπιου ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας Ελ. Βενιζέλου 29- Κυπαρισσία, τηλ: 2761361502 (κα Παρασκευή Φωτεινάκη).

Κ.Μπ.