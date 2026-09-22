Επεσαν οι υπογραφές για το Νέα Κορώνη - Χωματερό

Στην κατασκευαστική φάση περνά το έργο βελτίωσης του δρόμου Νέα Κορώνη – Χωματερό, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Το έργο «Βελτίωση οδού σύνδεσης των Επαρχιακών Οδών 9ης και 13ης, τμήμα Νέα Κορώνη – Χωματερό, Π.Ε. Μεσσηνίας» έχει αρχικό προϋπολογισμό 900.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η σύμβαση υπογράφηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Αναστάσιο Αδαμόπουλο, παρουσία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, του δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου, του δημάρχου Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων.

Είχε προηγηθεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων Μεσσήνης και Πύλου – Νέστορος και στη συνέχεια η διαγωνιστική διαδικασία και η οριστική κατακύρωση του έργου.

Η παρέμβαση αφορά τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης μεταξύ της 9ης και της 13ης Επαρχιακής Οδού. Προβλέπονται εργασίες οδοστρωσίας, τεχνικά έργα και τοιχία αντιστήριξης, κατασκευή οχετών και τάφρων, καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων και διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Ο δρόμος εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και τη σύνδεση προορισμών της νότιας Μεσσηνίας.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι «ένα έργο που η τοπική κοινωνία περίμενε για χρόνια περνά πλέον στην υλοποίηση», επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση θα βελτιώσει την ασφάλεια και τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Από την πλευρά τους, οι δήμαρχοι Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος αναφέρθηκαν στη σημασία του έργου για τις δύο περιοχές και στη συνεργασία των δήμων με την Περιφέρεια για την προώθηση της παρέμβασης.