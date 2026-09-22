Δωρεές επιχειρήσεων σε σχολεία της Καλαμάτας - Συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή για διαφάνεια και αναθέσεις

Την αποδοχή δωρεών από τοπικές επιχειρήσεις προς σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΚοινΣΕπ «Φάος» «Τα Σχολεία αρχίζουν και οι Επιχειρήσεις στηρίζουν».

Η συζήτηση επεκτάθηκε, ωστόσο, πέρα από την αποδοχή των δωρεών, με μέλη της αντιπολίτευσης να θέτουν ζητήματα σχετικά με την κατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού, τις απευθείας αναθέσεις του Δήμου αλλά και την ανάγκη τα σχολεία να μη στηρίζονται σε τέτοιου είδους προσφορές για τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την εισήγηση, επιχειρήσεις της Καλαμάτας εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συνδράμουν στην κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων του Δήμου.

Ειδικότερα, η επιχείρηση «Στούπας Πληροφορική» προσφέρει τρία ποντίκια Η/Υ στο 10ο Νηπιαγωγείο, πέντε HDMI στο 12ο Νηπιαγωγείο, από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο 13ο, 16ο, 17ο και 20ό Νηπιαγωγείο, καθώς και μία οθόνη στο 21ο Νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, προβλέπεται η διάθεση από την ίδια επιχείρηση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο Άριος, ενός στο Νηπιαγωγείο Ασπροχώματος και ενός στο 8ο Δημοτικό Σχολείο, τριών πληκτρολογίων στο 3ο ΓΕΛ, τριών ποντικιών και δύο πληκτρολογίων στο 4ο ΕΠΑΛ, τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ΓΕΛ Θουρίας και πέντε στο ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας.

Η επιχείρηση «Τζαμουράνης Οικοδομικά» προσφέρει μία καινούργια ηλεκτρική σκούπα Karcher για υγρά και στερεά, η οποία θα διατεθεί σε σχολείο του Δήμου Καλαμάτας, χωρίς στην εισήγηση να προσδιορίζεται συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Οι «Αφοί Μπούνα» αναλαμβάνουν να συνδράμουν στις ανάγκες του 11ου Νηπιαγωγείου, με την κατασκευή ντουλαπιών και ραφιών, καθώς και του 16ου Νηπιαγωγείου, με την κατασκευή συρταριέρας και ντουλάπας.

Τέλος, η επιχείρηση «Ήχος – Χρήστος Συκάς» προσφέρει δύο φορητά ασύρματα ηχεία, τα οποία θα διατεθούν στο Νηπιαγωγείο Ασπροχώματος και στο 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Κατά τη συζήτηση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα εάν τα είδη που προσφέρονται είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα. Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε ότι πρόκειται είτε για νέο είτε για επανακατασκευασμένο εξοπλισμό, με καινούργια υλικά στο εσωτερικό του.

Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Βασίλης Κανάκης έθεσε το ζήτημα της ανταποδοτικότητας, υποστηρίζοντας ότι, όταν ένας επαγγελματίας ή μία επιχείρηση προσφέρει στην τοπική κοινωνία, θα μπορούσε να υπάρχει ένας ευρύτερος και πιο οργανωμένος τρόπος συνεργασίας με τον Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις απευθείας αναθέσεις, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με στοιχεία από τη «Διαύγεια», υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες αναθέσεις καταλήγουν επανειλημμένα στα ίδια πρόσωπα.

Ο κ. Κανάκης έκανε ακόμη αναφορά, σε φιλικές ή ακόμη και οικογενειακές σχέσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα, θέτοντας ζήτημα για τον τρόπο επιλογής επαγγελματιών. Πρότεινε, μάλιστα, τη δημιουργία ενός πίνακα ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, ώστε οι αναθέσεις να μπορούν να γίνονται με ένα σύστημα εναλλαγής, ένα είδος «rotation», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος διαχώρισε τις δωρεές από τη διαδικασία των αναθέσεων. Όπως σημείωσε, όσοι προσφέρουν αφιλοκερδώς στον Δήμο δεν το πράττουν προσδοκώντας κάποια μελλοντική ανάθεση, αλλά επειδή επιθυμούν να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών στην τοπική κοινωνία, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ανάγκες που αφορούν τα παιδιά και τα σχολεία.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος τόνισε πως η παράταξή του είναι θετική σε τέτοιες πρωτοβουλίες, όταν προέρχονται από τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκφράζοντας διαφορετική στάση απέναντι σε περιπτώσεις μεγάλων εταιρειών, όταν -κατά την εκτίμησή του- οι δωρεές συνδέονται με διαφορετικές επιδιώξεις. Ο κ. Οικονομάκος υπογράμμισε παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο είναι τα σχολεία να μη βασίζονται σε δωρεές για να μπορούν να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε ότι για τις ανάγκες και τις προμήθειες του Δήμου αναζητούνται προσφορές και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι προσεκτικές ως προς τις διαδικασίες και τους επαγγελματίες στους οποίους καταλήγουν οι αναθέσεις.

Τ.Αν.