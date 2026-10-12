Με πολύ καλή ποιότητα η παραγωγή φιστικιού: Ιδιες με πέρυσι οι τιμές, αυξημένο όμως το κοστολόγιο

Με ίδιες τιμές με πέρυσι, με πολύ καλή ποιότητα, αλλά με αρκετά αυξημένο κοστολόγιο, προχωράει η συγκομιδή της φετινής παραγωγής φιστικιού στα κτήματα του Μπουρνιά της Καλαμάτας και της Μεσσήνης και η προώθησή του στους εμπόρους – τυποποιητές.

Ο παραγωγός Δημήτρης Μουραφέτης που έχει κτήμα απέναντι από το αντλιοστάσιο του ΓΟΕΒ στον Μπουρνιά, προς τη Μακαρία της Μεσσήνη, μας είπε ότι “η ποιότητα είναι πολύ καλή λόγω της περιοχής μας. Βοηθούν τα χώματά μας, είναι πλούσια σε συστατικά”.

Παρατήρησε πως “οι αποδόσεις είναι ανάλογα το χωράφι. Είναι καλύτερες σε εκείνα τα κτήματα, που δεν καλλιεργούνται συνέχεια φιστίκια”.

Για τις τιμές μας ενημέρωσε ότι “είναι 1,40 και ακούγεται πως φθάνουν μέχρι 1,55 ευρώ” κι επισήμανε: “Η τιμή εξαρτάται από την ποιότητα και με ποιον άνθρωπο συνεργάζεσαι. Αν, δηλαδή, το επεξεργάζεται ο ίδιος και παίρνει και την υπεραξία ή απλώς το προωθεί, μετά από μια πρώτη τυποποίηση”.

Ο Δ. Μουραφέτης σημείωσε ότι “το κοστολόγιο έχει ανέβει, ενώ οι τιμές είναι ίδιες με πέρυσι

φέτος είναι πιο υψηλό το κόστος. Εχουμε ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα φιστίκια, αιγυπτιακά, κινέζικα και τούρκικα, που έχουν πολύ πιο χαμηλό κοστολόγιο”.

Μας πληροφόρησε πως “στην Ελλάδα καλλιεργούμε το 7% των φιστικιών που καταναλώνουμε στην χώρα μας. Ακόμα καλλιεργούνται στην Ηλεία, στις Σέρρες και πολύ λίγα στη Φλώρινα” και τόνισε: Πρέπει να φτιαχθεί, να μειωθεί το κοστολόγιο. Να το λαμβάνουν υπόψη τους, δεν μπορούμε να πουλάμε το ίδιο, ενώ όλα για να καλλιεργήσου, έχουν ανέβει πολύ ψηλά”.

Τέλος, στο ερώτημά μας αν αξίζει να ασχολείται με το φιστίκι, ο Δ. Μουραφετης απάντησε ότι “είναι η δουλειά μου και τα φιστίκια και θα συνεχίσω να καλλιεργώ. Αυτό έμαθα να κάνω και θα το συνεχίσω”.

Γ.Σ.