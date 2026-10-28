Αγορά ελαιολάδου για στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών στην Ιταλία

Στην αγορά τουλάχιστον 1,8 εκατ. λίτρων εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ, με συνολική χρηματοδότηση 16 εκατ. ευρώ, προχωρεί η Ιταλία, με στόχο τη στήριξη της εγχώριας ελαιοπαραγωγής και την ενίσχυση οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Το ελαιόλαδο θα διανεμηθεί δωρεάν μέσα στο 2027, στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Γεωργίας στις 23 Οκτωβρίου, ο αρμόδιος οργανισμός AGEA προωθεί ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τουλάχιστον 1.809.954 λίτρων πιστοποιημένου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, σε συσκευασίες του ενός λίτρου. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα, ενώ η διανομή του προϊόντος προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην ιταλική αγορά ελαιολάδου, με τους παραγωγούς της Απουλίας να διαμαρτύρονται για τη μεγάλη υποχώρηση των τιμών. Στη Φότζια, οι πρώτες τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου νέας εσοδείας διαμορφώνονται στα 4,65 ευρώ το κιλό, ενώ οι ποσότητες της προηγούμενης εσοδείας εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε αρκετές περιοχές κοντά στα 4 ευρώ.

Η επιλογή ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ σημαίνει ότι η κρατική προμήθεια αφορά προϊόντα πιστοποιημένης γεωγραφικής προέλευσης, ενισχύοντας συγκεκριμένες κατηγορίες της ιταλικής παραγωγής.

Ωστόσο, η παρέμβαση αφορά περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με το μέγεθος της ιταλικής αγοράς και δεν αναμένεται από μόνη της να επηρεάσει αισθητά τις διεθνείς τιμές παραγωγού.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει πάντως τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων για τη σύνδεση της κοινωνικής πολιτικής με τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος και πιέσεις στις τιμές πώλησης.