Από το σταφύλι στην εμπειρία: 8 Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού

Στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, ο ταξιδιώτης του 21ου αιώνα δεν αναζητά πλέον απλώς έναν προορισμό για να χαλαρώσει.

Αναζητά βιώματα, αυθεντικότητα και σύνδεση με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, την φύση του τόπου, την γαστρονομία, τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνήθειες των μονίμων κατοίκων και εν τέλει με τον τρόπο ζωής του προορισμού που επέλεξε να "επενδύσει" την πιο σημαντική περίοδο της χρονιάς του, τις διακοπές του.

Σε αυτή τη μετατόπιση, ο οινοτουρισμός (WineTourism) εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον δυναμικούς και κερδοφόρους πυλώνες του θεματικού τουρισμού παγκοσμίως, προσφέροντας τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης για την Ελλάδα, την Πελοπόννησο, αλλά και ειδικότερα για τη Μεσσηνία που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να βρει την θέση της στον τουριστικό χάρτη, αποφεύγοντας τα λάθη που έχουν γίνει από άλλους "δημοφιλείς" προορισμούς.

​Σε διεθνές επίπεδο, η αγορά του οινοτουρισμού καταγράφει αλματώδη αύξηση. Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, η παγκόσμια αξία του κλάδου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 85 δισεκατομμύρια δολάρια, με προβλέψεις διπλασιασμού της μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο «οινοτουρίστας» θεωρείται ταξιδιώτης υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, ο οποίος δαπανά κατά μέσο όρο 20% έως 30% περισσότερα χρήματα ανά ημέρα σε σχέση με τον μαζικό τουρίστα, ενώ ταξιδεύει κυρίως εκτός της αιχμής της θερινής σεζόν, γεγονός που μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην πολυπόθητη και ζητούμενη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με υψηλότερα οικονομικά στάνταρ μάλιστα.

​Στην Ελλάδα, η εικόνα είναι εξαιρετικά υποσχόμενη αλλά και γεμάτη προκλήσεις. Η χώρα διαθέτει περισσότερες από 300 αυτόχθονες (γηγενείς) ποικιλίες αμπέλου. Ωστόσο, παρά τη ραγδαία άνοδο της ποιότητας του ελληνικού κρασιού, υπολογίζεται ότι μόλις το 10% έως 15% των ελληνικών οινοποιείων διαθέτουν επίσημα το «Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου». Το περιθώριο ανάπτυξης, επομένως, είναι τεράστιο.

​Η Πελοπόννησος αποτελεί τη μεγαλύτερη αμπελουργική περιφέρεια της χώρας, καλύπτοντας πάνω από το 25% της συνολικής έκτασης των ελληνικών αμπελώνων. Με πάνω από 180 οινοποιεία, η περιοχή συμπυκνώνει την ουσία του ελληνικού κρασιού μέσα από τον μύθο και την ιστορία, αλλά και μέσα από την καθ' αυτό γεωργική παραγωγή, την μεταποίηση και τις εξαγωγές. ​

Η Πελοπόννησος έχει το πλεονέκτημα να συνδυάζει:

• ​91% γηγενείς ποικιλίες στους αμπελώνες της.

• ​Ισχυρό προφίλ βιωσιμότητας: Σχεδόν το μισό των οργανωμένων οινοποιείων της εφαρμόζει βιολογικές ή ήπιες καλλιεργητικές πρακτικές.

• ​Σύνδεση με τον Πολιτισμό: Οι «Δρόμοι του Κρασιού της Πελοποννήσου» συνδέουν τα οινοποιεία με αρχαιολογικούς χώρους διεθνούς εμβέλειας και με μύθους και ιστορίες που πάνε χιλιετίες πίσω.

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Η Μεσσηνία στο Επίκεντρο: Παράδοση, Ποιότητα και High-End Εμπειρίες

​Η Μεσσηνία, μια περιοχή με βαθιά αμπελουργική ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων (από την εποχή του Νέστορα), διανύει μια περίοδο οινικής αναγέννησης.

​1. Το Οινικό Προφίλ της Μεσσηνίας

​Η μεσσηνιακή γη παράγει τους οίνους ΠΓΕ Μεσσηνία. Παράλληλα με τις διεθνείς ποικιλίες (όπως το CabernetSauvignon και το Syrah, που έχουν βρει εξαιρετικό τερουάρ στην περιοχή), η Μεσσηνία ποντάρει δυναμικά στην ανάδειξη τοπικών γηγενών ποικιλιών, με αιχμή του δόρατος το Φιλέρι, μια ποικιλία με φρέσκο, αρωματικό και δροσερό χαρακτήρα.

​2. Η Δυναμική της Καλαμάτας και των Υποδομών

​Η αλματώδης αύξηση της επιβατικής κίνησης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», σε συνδυασμό με την παρουσία εμβληματικών τουριστικών επενδύσεων, έχει τοποθετήσει τη Μεσσηνία στον παγκόσμιο χάρτη των ταξιδιωτών υψηλού επιπέδου.

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Ο οινοτουρισμός στη Μεσσηνία δεν προσφέρει απλώς μια δοκιμή κρασιού (winetasting).

Προσφέρει:

• ​Γαστρονομική σύνδεση: Πάντρεμα του μεσσηνιακού οίνου με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και τις βρώσιμες ελιές Καλαμών, τοπικά τυριά, φρέσκακηπευτικάκαιτοπικάπροϊόνταπουεκφράζονταιμέσααπότηντοπικήγαστρονομία.

• ​Βιώσιμη Ανάπτυξη: Επισκέψεις σε οικογενειακά παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα οινοποιεία που σέβονται το περιβάλλον, εξελίσσουν τα προϊόντα τους και υπηρετούν την τοπική παραγωγή.

Τα περιθώρια εξέλιξης φυσικά στον τομέα του οινοτουρισμού είναι μεγάλα, αφού και η Μεσσηνία ακολουθεί τον εθνικό μέσο όρο στον τομέα του οινοτουρισμού

• ​Διεύρυνση της Τουριστικής Σεζόν: Δυνατότηταπροσέλκυσηςεπισκεπτώντουςφθινοπωρινούςμήνες (τρυγητός) και την άνοιξη.

Το Στοίχημα του Μέλλοντος για τη Μεσσηνία

​Για να κεφαλαιοποιήσει η Μεσσηνία αυτή τη διεθνή τάση, απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα:

1. ​Δικτύωση: Σύνδεση των οινοποιείων με τους τοπικούς παραγωγούς, τα καταλύματα της περιοχής, τα εστιατόρια, τα καταστήματα τοπικών προϊόντων, τατουριστικάγραφείακαιφορείςκαισυλλογικότητεςπουπροωθούντοτουριστικόπροϊόντουτόπου.

2. ​Πιστοποίηση: Ενίσχυση των υποδομών ώστε περισσότερα μεσσηνιακά οινοποιεία να αποκτήσουν το επίσημο Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου.

3. ​Ψηφιακή Προβολή: Αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων marketing για την προβολή του μεσσηνιακού αμπελώνα σε αγορές-στόχους (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ κ.α)

4. Εκπαίδευση: Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στις νέες τάσεις του οινοτουρισμού και του κρασιού γενικότερα. Η συμμετοχή σε τέτοιες εκπαιδευτικές δράσεις αποτελούν μοναδικό εφόδιο για υλοποίηση σωστών πρακτικών που θα αποφέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

​Συμπέρασμα

​Ο οινοτουρισμός δεν είναι απλώς μια μόδα της εποχής· είναι μια στρατηγική ευκαιρία για τη Μεσσηνία. Κάθε φιάλη μεσσηνιακού κρασιού που ανοίγεται σε ένα οινοποιείο της περιοχής μας δεν μεταφέρει μόνο γεύση και άρωμα, αλλά την ιστορία, το μεράκι των ανθρώπων της και τον πολιτισμό της μεσσηνιακής γης. Η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό είναι ο μόνος δρόμος για μια βιώσιμη, ποιοτική και ανθεκτική τοπική οικονομία.

ΕΥΟΙ -ΕΥΑΝ

Ομάδα οινόφιλων Καλαμάτας

*Η ομάδα ΕΥΟΙ-ΕΥΑΝ αγαπά τον πολιτισμό του κρασιού, την τοπική γαστρονομία και τον τόπο.

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