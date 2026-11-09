Τραγική χρονιά για την ελαιοπαραγωγή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου

Είναι τραγική η φετινή χρονιά για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, όπως και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας.

Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απελπισία, καθώς η τιμή του ελαιολάδου είναι στα 3,20 ευρώ με τάση να πέσει στα 3 ευρώ, ενώ τα εργατικά είναι στον ...Θεό και τα καύσιμα και η ενέργεια στα ύψη. Ηδη παραγωγοί που είχαν το ελαιόλαδο ως συμπληρωματικό εισόδημα, εγκαταλείπουν την καλλιέργεια, δεν θα μαζέψουν τις ελιές τους και θα προτιμήσουν να αγοράσουν το λάδι που θέλουν. Το ίδιο τραγική είναι η κατάσταση και στους ελαιοτριβείς. Οι μόνοι που έχουν κέρδος, είναι οι εργάτες.

Η όλη αυτή κατάσταση οδηγεί σε εγκατάλειψη την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μπαίνουν μέσα, ενώ οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι ορατές το επόμενο διάστημα και στην αγορά της Καλαμάτας.

Την σκληρή αυτή πραγματικότητα καταγράψαμε σε επικοινωνία μας με αγρότες – παραγωγούς ελαιολάδου κι ελαιοτριβείς του νομού.

Αναλυτικά:

Ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών “Νηλέας” Γιώργος Κόκκινος μας είπε ότι “έχουν γίνει πράξεις πώλησης ελαιολάδου και με 2,90 ευρώ, καθώς παίζονται και παιχνίδια”.

Παρατήρησε, ωστόσο, πως “δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο. Μπαίνουν στην παραγωγή ελαιώνες που φυτεύονται από πολυεθνικές, Στην Ισπανία εταιρεία φύτεψε 1 εκατομμύριο στρέμματα. Το ελαιόλαδο βιομηχανοποιείται και το ποιοτικό δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το βιομηχανικό”.

Εκτίμησε ότι “είναι ζήτημα χρόνου να εγκαταλειφθεί το 40% της καλλιέργειας και πρότεινε εκμετάλλευση σε εταιρική μορφή, “να συνενωθούν, να συνεργαστούν οι παραγωγοί. Θέλει άλλη αντίληψη και να εγκατασταθούν και μία – δύο καλλιέργειες ακόμα”.

Ο Γ. Κόκκινος εξήγησε πως “το κόστος παραγωγής της ελαιοκαλλιέργειας εδώ είναι στα 4 ευρώ, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο είναι στα 2 ευρώ” και σημείωσε: “Είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι και η Πολιτεία δεν υποστηρίζει νέες καλλιέργειες. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την κλιματική κρίση, το γλοιοσπόριο. Οταν μαζεύεις τον καρπό για να το προλάβεις, οι αποδόσεις είναι χαμηλές. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων που οδηγεί σε εγκατάλειψη. Είναι τέλος εποχής, να ξεχάσουμε αυτό που ξέραμε”.

Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι “ο δυτικός κόσμος που κατανάλωνε λάδι, δεν μαγειρεύει πλέον, τρώει έξω. Και η εστίαση δεν μαγειρεύει με ελαιόλαδο, γιατί είναι πιο ακριβό” και πρόσθεσε: “Η παραγωγή ελαιολάδου θα αυξάνεται ιλιγγιωδώς τα επόμενα χρόνια. Στην πατρίδα μας δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα και υπάρχει έλλειμμα υποδομών κι επιχειρηματικότητας. Οι Ισπανοί πάνε για τρίτη αναδιάρθρωση στα ελαιόδεντρα και μεις παλεύουμε με τα δέντρα του Νέστορα”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού Κώστας Αποστολόπουλος επιβεβαίωσε ότι “η καλλιέργεια της ελιάς κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί” κι εξήγησε: “Το κόστος παραγωγής είναι στα 3,5 ευρώ και με τιμή στα 3 και 3,20 ευρώ μπαίνεις μέσα. Φέτος θα δουλέψουμε με ζημιές, ενώ και οι προηγούμενες χρονιές ήταν προβληματικές. Θα μαζέψουμε τις ελιές, δεν μπορούμε να τις αφήσουμε”.

Για την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει ο αγροτικός κόσμος, παρατήρησε: “Με αυτή την τιμή τα πάντα δυσκολεύουν. Εργάτες δεν υπάρχουν. Πως να μαζευτούν οι ελιές; Πόσο να μειώσουμε το κόστος; Μειώσαμε το λίπασμα και όταν κόβεις από το ένα και από το άλλο, στο τέλος δεν θα υπάρχει παραγωγή, ποιότητα και ποσότητα”.

Ο Κ. Αποστολόπουλος διευκρίνισε ότι “και ένας καλός παραγωγός με 10.000 τόνους, αν βγάλει 9.000 – 10.000 ευρώ τον χρόνο, με τις τιμές που υπάρχουν, πόσα βγαίνουν τον μήνα; Και με την τιμή στα 4 ευρώ πάλι δεν βγαίνουμε. Και πέρυσι πουλήθηκαν λάδια κάτω από 3 ευρώ. Και παντού σχεδόν στη Μεσσηνία η ελιά είναι μονοκαλλιέργεια”.

Εκφράζοντας την ανησυχία του επισήμανε ότι “είναι δραματική η κατάσταση που βιώνουμε. Αν δεν υπάρξει άμεση στήριξη, θα είναι τραγικά τα πράγματα. Ηδη κάποιοι έχουν εγκαταλείψει την καλλιέργεια. Ανθρωποι με μεγάλες περιουσίες κάνουν και συμπληρωματική δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Θα είναι φοβερές οι επιπτώσεις στα χωριά, αλλά και στην αγορά. Είναι απελπιστική η κατάσταση”.

Ο ελαιοτριβέας από την περιοχή της Φοινικούντας Αντώνης Κορακάκης, τέως πρόεδρος των ελαιοτριβέων της Μεσσηνίας, σημείωσε, από την πλευρά του: “Προβληματίζεται ο κόσμος αν θα μαζέψει τις ελιές του, γιατί βάζει και από την τσέπη του για να τις μαζέψει. Με μεροκάματα εργατών στα 500 – 600 ευρώ ή με 20 ευρώ το τσουβάλι και με απόδοση 8 κιλά το τσουβάλι, ό,τι βγάλουν πάει για τα εργατικά. Είναι τραγική η κατάσταση. Και τα προηγούμενα χρόνια ήταν χαμηλή η τιμή του ελαιολάδου, αλλά ήταν χαμηλά και τα εργατικά και τα καύσιμα”.

Τόνισε πως “πρώτη φορά υπάρχει τέτοια απογοήτευση. Είναι η χειρότερη χρονιά από 1980 που ασχολούμαι. Με κοστολόγιο στα ευρώ και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μπαίνουν μέσα” και πρόσθεσε: “Και στα 3,20 ευρώ δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά, θέλουν να πάει πιο κάτω ακόμα. Και μιλάμε για εξαιρετική ποιότητα. Με αυτές τις τιμές στο λάδι και στον πυρήνα ούτε ο ελαιοτριβέας βγαίνει. Και αν πάει το ρεύμα από τα 20.000 ευρώ στα 40.000, λόγω της αύξησης, χαιρετίσματα… Κέρδη πουθενά για αγρότες και ελαιοτριβείς, μόνο για τους εργάτες που πληρώνονται σε χρήματα. Οποιος πληρώνεται σε λάδι είναι χαμένος. Εμείς οι ελαιοτριβείς έχουμε τα διπλάσια χρήματα σε καύσιμα στα αγροτικά και στα κλαρκ και στην ενέργεια, όπως και οι παραγωγοί που τα εργατικά μεροκάματα είναι στα ύψη”.

Ο Αντ. Κορακάκης μας αποκάλυψε ότι “πάνω από 10 Αθηναίοι που ήρθαν να μαζέψουν τις ελιές τους, μου είπαν ότι θα τις αφήσουν αμάζευτες με τα εργατικά που τους ζήτησαν και θα αγοράσουν λάδι. Τους συμφέρει καλύτερα”.

Καταλήγοντας, επισήμανε πως “αν η κυβέρνηση δεν δώσει βοήθημα στους αγρότες, δεν θα μπορούν να περάσουν το επόμενο διάστημα. Και όλο αυτό θα έχει φοβερές επιπτώσεις στην αγορά της Καλαμάτας, γιατί η αγορά κινείται και από το εισόδημα των αγροτών, όταν πωλούν το λάδι τους”.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Λαχανάδας Ανδρέας Γιαννουκάκης, μεγάλος και συνεπής παραγωγός ελαιολάδου, μας ενημέρωσε ότι συγγενικό του πρόσωπο “μάζεψε 49 τσουβάλια ελιές κι έβγαλε 360 κιλά λάδι. Το πούλησε και πήρε 1.032 ευρώ και του έμειναν μόνο 52 ευρώ, γιατί τα 980 πήγαν στα εργατικά” και παρατήρησε: “Οταν είσαι οριακά μόνο στο μάζεμα, πως να καλλιεργήσεις; Οι εργάτες από το Μπαγκλαντές παίρνουν 60 και 70 ευρώ και τους έχεις και σπίτι για να μείνουν και 80 ευρώ οι Αλβανοί. Ολα αυτά με το λάδι στα 3 και στα 3,20 ευρώ και μέχρι τώρα με χαμηλότερες αποδόσεις σε σχέση με άλλες χρονιές, μόνο θετικά δεν είναι”.