Επιστολή Επιμελητηρίων Πελοποννήσου σε Πιερρακάκη: Ανάγκη διορθώσεων στη νέα δράση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Παναρίτη:

"Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου εκπροσωπώντας τα επιμελητήρια και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας, με την παρούσα επιστολή επιθυμεί να σας επισημάνει ορισμένα σημαντικά ζητήματα που εντοπίστηκαν στην πρόσκληση της Δράσης “Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" και δεν διορθώθηκαν στην 1η τροποποίηση που δημοσιεύσατε στις 06.08.2025, με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή και επιτυχία της Δράσης.

Ο αποκλεισμός συγκεκριμένων Κωδικών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που αφορούν στους κλάδους της οξοποιίας, της τυροκομίας και της οινοποιίας που σε παλαιότερη πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Επιχειρούμε Έξω» επιδοτούνταν χωρίς διακρίσεις, τώρα μένουν εκτός. Η στήριξη της εξωστρέφειας αυτών των επιχειρήσεων είναι κρίσιμη, καθώς αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές και καλούνται να προσαρμοστούν σε ολοένα πιο απαιτητικά πρότυπα ποιότητας και προβολής. Ο αποκλεισμός τους από τη Δράση περιορίζει τις δυνατότητές τους να επενδύσουν σε ενέργειες προώθησης και δικτύωσης, υπονομεύοντας την αναπτυξιακή προοπτική τους.

Επίσης, ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει και η πρόβλεψη της πρόσκλησης πως «είναι υποχρεωτική η επίτευξη αύξησης των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης (σε σχέση με το ποσό των εξαγωγών της κατά το έτος βάσης – φορολογικό έτος 2024), σε ύψος τουλάχιστον ίσο με το 70% της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της πράξης». Η συγκεκριμένη δέσμευση-προϋπόθεση κρίνεται υπερβολικά αυστηρή και άκαμπτη για τα δεδομένα της αγοράς και της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας, καθώς η εξαγωγική δραστηριότητα επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες (γεωπολιτικές εξελίξεις, παγκόσμιες κρίσεις, συναλλαγματικές ισοτιμίες) που δεν μπορούν να ελεγχθούν από την επιχείρηση, δημιουργώντας αντικίνητρο συμμετοχής για μικρές επιχειρήσεις που τώρα ξεκινούν την εξαγωγική τους προσπάθεια και δεν μπορούν να εγγυηθούν τέτοιο επίπεδο αύξησης σε σύντομο χρονικό διάστημα και φυσικά το υψηλό ρίσκο της επιστροφής της ενίσχυσης σε περίπτωση μη επίτευξης, το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά.

Θεωρούμε λοιπόν πως πρέπει να υπάρξει μείωση του στόχου αύξησης εξαγωγών. Αντί για μία απόλυτη ποσοτική υποχρέωση, να υπάρξει η δυνατότητα συνδυασμού ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών - π.χ. συμμετοχή σε νέες αγορές, διεθνείς συνεργασίες, αλλά και ειδική μέριμνα για τις μικρές και νέες εξαγωγικές επιχειρήσεις με χαμηλότερους στόχους και τέλος να υπάρξει η δυνατότητα επαναξιολόγησης μετά την τριετία και προσαρμογή του στόχου σε κάποιες περιπτώσεις.

Κύριε υπουργέ, η Πελοπόννησος αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές περιοχές της χώρας, με ισχυρή παράδοση και υψηλή ποιότητα προϊόντων, τα οποία έχουν αναγνωριστεί τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το γεγονός να προχωρήσετε στις προτεινόμενες αναγκαίες διορθώσεις, με στόχο η Δράση να αποτελέσει πραγματικά αποτελεσματικό εργαλείο στήριξης της εξωστρεφούς δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Πελοποννήσου και ευρύτερα. Η στήριξη αυτών, αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιλογή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας".