Νέοι δρόμοι για την επιχειρηματικότητα στη Μεσσηνία

Μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών workshops, επαγγελματίες από το εξωτερικό θα μοιράζονται γνώσεις, καλές πρακτικές και εμπειρίες με τη μεσσηνιακή επιχειρηματική κοινότητα. Οι θεματικές θα καλύψουν: ψηφιακό μάρκετινγκ & εξαγωγές, καινοτομία & βιώσιμες πρακτικές, διεθνείς τάσεις στον τουρισμό, γαστρονομία και αγροδιατροφή, καθώς και νέες δεξιότητες για την παγκόσμια αγορά. Το 1ο Workshop θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στο House by Phaos (Σφακτηρίας 18), με ελεύθερη είσοδο. Ομιλητής θα είναι ο Bastien Arnout, Γάλλος προγραμματιστής λογισμικού, συνεργάτης της γαλλικής κυβέρνησης, startups και ιδιωτικών εταιρειών. Ο ίδιος είναι δημιουργός της πλατφόρμας TinyFinch, ενώ ζει και εργάζεται εξ αποστάσεως από την Καλαμάτα. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο τηλ. 2721094000.