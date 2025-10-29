Η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO

Η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου ορίστηκε Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της δημιουργικότητας.

Οπως αναφέρει το businessdaily.gr τέσσερις διακεκριμένες διεθνείς προσωπικότητες ορίστηκαν Πρεσβευτές Καλής Θελήσεως της UNESCO, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού. Μεταξύ αυτών, η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου από την Ελλάδα αναλαμβάνει τον ρόλο της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού.

αρχιτέκτονας, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Endeavor Greece, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, έχει διακριθεί για τη συμβολή της στη σύνδεση της δημιουργικότητας και καινοτομίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από την εμπειρία της, αναμένεται να στηρίξει τις δράσεις της UNESCO για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως δήλωσε η ίδια, «Σε αυτή τη δύσκολη εποχή παγκόσμιων συγκρούσεων και κρίσεων, η ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ως Πρέσβης Καλής Θελήσεως, στόχος μου είναι να στηρίξω και να προωθήσω τον σεβασμό απέναντι στον πολιτισμικό πλούτο και την ανθρώπινη δημιουργικότητα, χτίζοντας γέφυρες που ενώνουν τους ανθρώπους και ανοίγουν τον δρόμο προς έναν πιο ειρηνικό κόσμο».

Μαζί με την κ. Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, Πρεσβευτές Καλής Θελήσεως ορίστηκαν ο Μεξικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, ο επιχειρηματίας Ιμπραήμ Μαγκάσα από την Ακτή Ελεφαντοστού και η πρόεδρος πανεπιστημίου και εκδότρια Σεΐχα Μπούντουρ μπιντ Σουλτάν Αλ Κασίμι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azoulay, τόνισε πως «Αυτά τα άτομα ενσαρκώνουν τη διαφορετικότητα των ταλέντων και της εμπειρίας που εμπλουτίζουν το έργο της UNESCO. Με την επιρροή, τη δημιουργικότητα και τη δέσμευσή τους, οι Πρεσβευτές Καλής Θέλησης θα βοηθήσουν στη διάδοση των μηνυμάτων του Οργανισμού στην κοινωνία: σε νέους, πρωτοπόρους, ερευνητές, καλλιτέχνες, επιχειρήσεις και όλους όσοι διαμορφώνουν τον κόσμο του αύριο».

Η κ. Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου διαθέτει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας στους τομείς της αρχιτεκτονικής, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Είναι συν-ιδιοκτήτρια και Εκτελεστική Πρόεδρος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Phāea, ενώ ηγείται του τμήματος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και προμηθειών της ΤΕΜΕΣ, φορέα ανάπτυξης της Costa Navarino.

Επιπλέον, συμμετέχει σε σημαντικά διοικητικά συμβούλια, όπως του Μουσείου Μπενάκη, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Επίσης, είναι μέλος του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου (ΙΚΒΚΚ) και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επιπρόσθετα, κατέχει θέσεις στο Leadership Council του Harvard Graduate School of Design και στο Board of Visitors του Engineering School του Πανεπιστημίου Columbia.