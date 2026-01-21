“Καμπανάκι” από τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ στην Καλαμάτα: Αβέβαιο το μέλλον των μικρών επιχειρήσεων

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας για την Επέτειο της συμπλήρωσης 100 ετών συνεχούς προσφοράς της.

Στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρθηκε στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι σύμφωνα και με τα στοιχεία της Έρευνας Οικονομικού Κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, επί τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα ο κύκλος εργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μειώνεται, το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί άνω του 40% ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξάνονται, δημιουργώντας ασφυκτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

Μίλησε επίσης για τον αποκλεισμό των μικρών επιχειρήσεων από τις πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, αλλά και το τραπεζικό σύστημα, παραθέτοντας στοιχεία και υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις βιώνουν συνθήκες οικονομικής δικτατορίας.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ

Επανέλαβε επίσης το αίτημα για την επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων, ενώ για το ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις τόνισε ότι η ενεργειακή πολιτική που εφαρμόζεται είναι σε λάθος κατεύθυνση και θα πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα. Τέλος, αναφέρθηκε και στη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και του Υπουργείου Εργασίας για τις κλαδικές συμβάσεις, δηλώνοντας αισιόδοξος καθώς οι εργαζόμενοι θα δουν ουσιαστικές αυξήσεις και αυτό θα ενισχύσει την οικονομία και κατ’ επέκταση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Γιώργος Θανόπουλος, Προϊστάμενος Τεκμηρίωσης στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) παρουσίασε στοιχεία της τελευταίας Έρευνας Οικονομικού Κλίματος του Ινστιτούτου. Ιδιαίτερες αναφορές έκανε στις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, σύμφωνα με τα οποία, επιχειρήσεις του κλάδου υφίστανται αυξανόμενο κόστος λειτουργίας και πρόβλημα ρευστότητας, με πολλές από αυτές να αντιμετωπίζουν κίνδυνο βιωσιμότητας καθώς δεν έχουν πόρους για αναγκαίες επενδύσεις, ενώ ένα ακόμα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, και το οποίο μεγεθύνεται, είναι και αυτό της στελέχωσης.

Ακολούθως, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την πραγματική οικονομία και τις ανάγκες των επαγγελματικών κλάδων.

Συνάντηση με τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς»

Συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» και τ. Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Γιώργο Καραμπάτο, πραγματοποίησε χθες ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς, στα γραφεία του Οργανισμού στην Καλαμάτα.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός OTRoutes «Δρόμοι της Ελιάς», είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κρατικός οργανισμός, με έδρα την Καλαμάτα, που σκοπό έχει την καταγραφή και ανάδειξη του υλικού πολιτισμού της Μεσογείου και της ελιάς προς όφελος των τοπικών οικονομιών, τη δημιουργία «συνεργειών», μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς, τουρισμού και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και την ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, προϋπόθεση για γόνιμες συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ευημερία.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας των δυο φορέων, στην κατεύθυνση κοινών στόχων για την ανάπτυξη της αειφορίας και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.