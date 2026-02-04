Διάκριση για την επιχείρηση "Martin's" στη Γιάλοβα

Χάλκινη διάκριση απέσπασε για το 2025 η επιχείρηση "Martin's", που δραστηριοποιείται στη Γιάλοβα, στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Waste Horeca, για τις υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζει στη διαχείριση απορριμμάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή φιλοσοφία του "Martin's" για λειτουργία με σεβασμό προς το περιβάλλον, ενσωματώνοντας σύγχρονες βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινή της λειτουργία, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών και της εμπειρίας που προσφέρει στους επισκέπτες της.

Σύμφωνα με την εταιρεία η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί συνειδητή επιλογή και βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και υπεύθυνη διαχείριση των πόρων, η επιχείρηση συμβάλλει ενεργά στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στη στήριξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η συγκεκριμένη βράβευση λειτουργεί ως κίνητρο για συνεχή εξέλιξη και ενίσχυση των «πράσινων» πρακτικών της επιχείρησης, με στόχο ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τη Γιάλοβα και την ευρύτερη περιοχή.